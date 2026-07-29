ФСБ предъявила Павлу Дурову обвинения в содействии терроризму. В ответ он поставил себе на аватарку фото в образе террориста. Главное

ФСБ обвинила Павла Дурова в содействии терроризму. В Центре общественных связей ведомства заявили, что основатель Telergam «объявляется в международный розыск». По версии ФСБ, администрация мессенджера отказывается удалять каналы, которые украинские спецслужбы используют для подготовки диверсий, кибермошенничества и массовых убийств. Эти действия, утверждает ФСБ, приводят к «многочисленным человеческим жертвам», в том числе среди женщин и детей, а также к «многомиллиардному материальному ущербу». Соответствующая норма Уголовного кодекса (часть 1.1 статьи 205.1) предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.

Одновременно Следственный комитет заявил, что украинские спецслужбы вербуют подростков через чат-бот «Дайвинчик/Leo». В сообщении СК говорилось, что в целом ряде регионов страны задержаны 19 подростков, которые «вовлечены сотрудниками украинских спецслужб в совершение преступлений с использованием указанного сервиса». Ведомство заявило, что возбудило уголовные дела сразу по пяти статьям УК, в том числе о содействии терроризму, но в своем пресс-релизе вообще никак не упомянуло Дурова. ФСБ также сообщала о массовых задержаниях — но, по версии спецслужбы, задержаны 46 человек, а не 19, как заявляли в СК.

«Леонардо Дайвинчик» — популярный канал и чат-бот с миллионами подписчиков, через который люди преимущественно молодого возраста ищут новые знакомства. При этом, помимо телеграма, сообщества «Дайвинчик» есть во «ВКонтакте» и в «Максе» — о претензиях властей к этим платформам ничего не известно.

Сам Дуров обвинения никак не комментировал. Спустя несколько часов после пресс-релиза ФСБ он поставил на аватарку в свой канал фото в образе террориста, первым на это обратил внимание телеграм-канал Георгия Лобушкина, который был пресс-секретарем «ВКонтакте», когда его возглавлял Дуров. Изображение, где лицо Дурова наложено на фотографию боевика «Исламского государства», было вирусным в 2017 году. Вскоре, однако, бизнесмен поменял аватарку снова — теперь на ней просто изображено его лицо. Кто-либо из администрации Telegram или адвокатов Дурова заявлений также не делал. При этом в официальном аккаунте мессенджера в соцсети икс опубликовали известное фото, где Дуров показывает средний палец: еще в 2011 году, будучи гендиректором «ВКонтакте», он выкладывал эту фотографию в ответ на слухи о желании «Mail.ru Group» купить соцсеть.

Дуров — фигурант уголовного дела во , которое расследуют с 2024 года. Власти этой страны обвиняют предпринимателя в причастности к распространению хакерских программ и детской порнографии, а также отмыванию денег — из-за отказа Telegram отвечать на запросы правоохранительных органов. Администрация мессенджера после открытия уголовного дела начала более активно блокировать каналы с потенциально незаконным контентом, а сам Дуров с тех пор регулярно критикует власти Франции и Евросоюза по различным поводам, эти его заявления активно цитируют российские провластные СМИ.

Работа телеграма в России фактически блокируется с лета 2025 года, с начала 2026-го блокировки стали повсеместными, фактически мессенджер стало невозможно использовать без VPN. Свои действия власти обосновывают нежеланием администрации бороться с мошенничеством и удалять контент, который они считают противоправным. 27 июля — лишь за два дня до предъявления обвинений Дурову — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти продолжают контактировать с администрацией мессенджера, однако с ее стороны не наблюдается активных встречных действий.

Обвинения Дурову не делают использование телеграма преступлением, заверяют российские государственные СМИ. На сайте ТАСС, в частности, вышла заметка с комментарием адвоката Тимура Чанышева, заявившего: «Сам факт предъявления обвинения Павлу Дурову не означает запрета мессенджера». В заметке подчеркивалось, что «само по себе наличие аккаунта или ведение канала не является содействием террористической деятельности», а уголовная ответственность наступает лишь за конкретные незаконные действия с их использованием.

Об уголовном деле против Дурова неофициально сообщали еще в феврале. Тогда в «Российской газете» и «Комсомольской правде» в один день вышли похожие публикации, в которых телеграм обвиняли в попустительстве «радикалам, наркоманам, убийцам и террористам». Авторы заметок со ссылкой на источники утверждали, что в отношении Дурова возбуждено дело о содействии терроризму, вслед за этим об этом сообщил сам Дуров. «Печальное зрелище государства, боящегося собственного народа», — писал он. Никаких официальных сообщений от властей на этот счет тогда не было.

Что об этом сообщалось ранее

Дуров заявил, что в России на него завели дело о «содействии терроризму». Официальных подтверждений нет — только две публикации в пропагандистских СМИ «Государство защищает граждан от цифрового монстра, вышедшего из-под контроля»

Что об этом сообщалось ранее

Дуров заявил, что в России на него завели дело о «содействии терроризму». Официальных подтверждений нет — только две публикации в пропагандистских СМИ «Государство защищает граждан от цифрового монстра, вышедшего из-под контроля»