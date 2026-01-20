Anna Moneymaker / Getty Images

В Давосе с 19 января идет международный экономический форум. 21 января ожидается прибытие главного гостя — президента США Дональда Трампа. Главная тема — конфликт между США и Европой из-за Гренландии.

Трамп говорил, что хотел бы, чтобы США купили Гренландию у Дании, еще в свой первый президентский срок (2017–2021). Он вернулся к этой теме в декабре 2024-го, уже победив на президентских выборах, но еще не вступив в должность. Потом на целый год он словно забыл о Гренландии. А в январе 2026-го снова вспомнил.

Неслучайно, что вспомнил сразу после того, как американские военные захватили и вывезли в США президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Гренландия — третий по размеру массив суши в Западном полушарии, которое Трамп официально провозгласил сферой исключительных интересов США. Так что контроль над Венесуэлой и над Гренландией вписываются в одну и ту же стратегию.

Теперь Госдепартамент США готовит предложение Дании о покупке Гренландии за 700 миллиардов долларов, Пентагон разрабатывает планы силового захвата острова, а конгрессмены пишут законопроекты о его аннексии.

В середине января Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды, Швеция, Норвегия и Финляндия отправили в Гренландию символические воинские контингенты (самый большой — 15 человек). Формальный повод — подготовка к плановым военным учениям, фактически — демонстрация солидарности с Данией. И сам факт, что европейские государства посчитали нужной такую демонстрацию, свидетельствует о глубочайшем кризисе в их отношениях с США.

Что там с Гренландией? Трамп угрожает пошлинами европейским странам, которые отправили туда военных. Европа называет его методы «мафиозными» и готовит ответные меры

Трамп в ответ ввел пошлины в 10% на ввоз в США товаров из этих стран, и заявил, что они сохранятся до тех пор, пока не будет заключено соглашение о передаче Гренландии. Британский премьер Кир Стармер назвал это решение «совершенно неверным», а немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил: «Американское правительство знает, что нам есть, чем ответить. Мне бы этого не хотелось. Но если понадобится, мы, конечно, защитим наши европейские интересы и немецкие национальные интересы».

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре попытался вступить с Трампом в переговоры, предложил созвониться — и получил в ответ такое послание:

Уважаемый Йонас!

Поскольку ваша страна решила не давать мне Нобелевскую премию мира за то, что я остановил восемь войн С ЛИШНИМ, я более не считаю себя обязанным думать исключительно о мире, хотя это всегда будет самым главным, но теперь я могу думать о том, что хорошо и подходит Соединенным Штатам Америки. Дания не может защитить эту землю [Гренландию] от России и Китая, и вообще, откуда у них «права собственности»? Нет документов — просто несколько сотен лет назад там причалила лодка, но наши лодки там тоже причаливали. Я сделал для НАТО больше, чем кто-либо другой с тех пор, как оно появилось, а теперь НАТО следовало бы сделать что-то для Соединенных Штатов. В мире небезопасно, пока у нас нет полного и абсолютного контроля над Гренландией. Спасибо!

Трампу дали медаль. Он ее очень хотел. Только это чужая медаль Как президент США добивался Нобелевской премии мира — и чем это кончилось

Первоначально это сообщение обнародовал журналист PBS Ник Шифрин. Трампу, похоже, понравилось — и на следующий день, 20 января, он сам обнародовал послание, которое получил от президента Франции Эммануэля Макрона:

Друг мой!

Мы полностью согласны насчет Сирии. Мы можем сделать нечто великое насчет Ирана. Я не понимаю, что ты делаешь с Гренландией. Давай попробуем сделать великие дела:

1) Я могу организовать встречу G7 в Париже после Давоса, в четверг [22 января] во второй половине дня. Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и россиян на полях.

2) Давай пообедаем вместе в Париже в четверг, прежде чем ты отправишься обратно в США.

Эммануэль

А потом Трамп опубликовал еще одно сообщение — от генерального секретаря НАТО Марка Рютте:

Господин президент, дорогой Дональд!

То, чего вы добились сегодня в Сирии, — это невероятно. В моем общении с прессой в Давосе я буду подчеркивать вашу работу там, в Газе и в Украине. Я твердо намерен найти решение по Гренландии. Очень жду встречи.

С уважением, Марк.

«Согласие насчет Сирии», упомянутое Макроном, и достижения Трампа в Сирии, о которых пишет Рютте, — это, очевидно, силовая ликвидация там курдской автономии, которую с одобрения США осуществил режим Ахмада аш-Шараа. Между тем в Сирийском Курдистане отдельные вооруженные группировки отказались складывать оружие — и ситуация грозит развиться в полномасштабную гражданскую войну.

Тем временем Трамп едет в Давос с собственной повесткой: он создает Совет мира, который, судя по уставу, задуман ни много ни мало как альтернатива ООН. Причем если ООН устроена более или менее как «мировой парламент», то трамповский Совет мира будет больше напоминать «мировой совет директоров». То есть мир представляется не политически организованным сообществом, а акционерной компанией: кто больше вложил — тот мажоритарный акционер и может влиять на управление, а кто ничего не вложил — тому и дивидендов не положено.

Трамп хочет по миллиарду долларов от стран за постоянное членство в создаваемом им Совете мира. Председателем будет он сам. Решает, кого приглашать, тоже он Критики президента США опасаются, что он создает альтернативу ООН

Администрация Трампа пригласила в Совет мира 49 стран. Некоторые — союзники США вроде Венгрии, Аргентины и ОАЭ — поспешили принять приглашение. Из неофициальных источников известно, что Макрон отказался. Трамп тут же пригрозил 200-процентными пошлинами на французское вино.

На второй день работы Давосского форума Макрон выступил с антиамериканской речью: прямо обвинил США в стремлении ослабить и подчинить Европу и косвенно — в империализме, разрушении международного права и его замене правом силы.

Весь прошлый год Трамп пытался мирить другие страны, но в 2026-м, похоже, выбрал путь войны Александр Баунов — о том, как Венесуэла, Иран и Гренландия изменили стратегию президента США и что это значит для Кремля

