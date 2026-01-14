NBC News: администрация Трампа готовит предложение о покупке Гренландии за 700 миллиардов долларов

Госсекретарю Марко Рубио поручили подготовить официальное предложение о покупке Гренландии Соединенными Штатами, сообщил телеканал NBC News неназванный высокопоставленный чиновник в Белом доме.

Собеседник журналистов назвал такой план наиболее приоритетным сейчас для Дональда Трампа. Если американским властям удастся достичь цели президента, они могут заплатить за самоуправляемую территорию Дании до 700 миллиардов долларов. По словам трех источников телеканала, именно такую оценку стоимости острова предоставили Трампу ученые и бывшие чиновники администрации США.

14 января вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио проведут встречу с официальными лицами Гренландии и Дании, которые специально прибыли в Вашингтон, чтобы лучше понять намерения и предложения Трампа, отмечает NBC News.

Ранее в среду Трамп написал в соцсетях, что Гренландия нужна США для обеспечения национальной безопасности и строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол». При этом он добавил, что процесс завоевания Гренландии должно возглавить НАТО.

Дональд Трамп в последние недели неоднократно заявлял о притязаниях США на Гренландию. Он аргументировал необходимость завладеть островом тем, что «вокруг Гренландии повсюду находятся российские и китайские корабли». Премьер-министр Гренландии заявил накануне, что если жителям острова придется выбирать между США и Данией, они выберут Данию. На это Трамп ответил, что «это их проблема».

Агентство Reuters писало со ссылкой на источники, что американские чиновники обсуждали возможность выделить единовременные выплаты жителям Гренландии в размере от 10 тысяч до 100 тысяч долларов для того, чтобы попытаться убедить их отделиться от Дании и присоединиться к США.