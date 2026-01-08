Reuters: Белый дом обсуждал выплаты до 100 тысяч долларов каждому жителю Гренландии в обмен на отделение от Дании

Американский чиновники обсуждали возможность выделить единовременные выплаты жителям Гренландии, чтобы попытаться убедить их отделиться от Дании и, возможно, присоединиться к США, сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

Точная сумма выплат и как их планируют осуществить, неясны, отмечает агентство. По словам двух собеседников Reuters, чиновники включая помощников Белого дома, обсуждали суммы от 10 тысяч до 100 тысяч долларов на человека.

Ранее газета The New York Times сообщала о том, что администрация Трампа изучает финансовые стимулы для жителей Гренландии, в том числе ежегодный платеж в размере около 10 тысяч долларов на каждого жителя.

Инициатива объясняет, как США могут попытаться «купить» остров с населением около 57 тысяч человек, несмотря на заявления Копенгагена и Нуука, что Гренландия не продается. Это лишь один из вариантов, которые рассматривает Белый дом. «Однако она рискует показаться чрезмерно прагматичной и даже унизительной для населения», — пишет Reuters.

В начале 2026 года президент США Дональд Трамп снова заговорил о том, что Гренландия «совершенно точно» нужна Соединенным Штатам. Он выступил с таким заявлением после военной операции американских сил в Венесуэле, в результате которой был похищен лидер страны Николас Мадуро.

В Белом доме говорили, что Трамп рассматривает несколько способов получить контроль над Гренландией, включая применение вооруженных сил. The Times рассказал о возможных сценариях. Среди них — США могут захватить Гренландию силой, выкупить остров или предложить договор о свободной ассоциации.