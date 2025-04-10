NYT: администрация Трампа подготовила инструкции по присоединению Гренландии. Жителей острова собираются убедить самим попроситься в США

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила и уже направила ведомствам инструкции по реализации плана присоединения Гренландии к Соединенным Штатам, сообщил The New York Times правительственный источник.

По его словам, планируется провести медийную кампанию с целью убедить жителей острова в том, что они сами должны попросить присоединить Гренландию к США.

Советники Трампа, рассказал другой источник издания, обсудили использование рекламы и кампаний в социальных сетях для того, чтобы сформировать выгодное для США общественное мнение по вопросу присоединения.

Этот план, пишет NYT, вероятно, уже реализуют. Так власти США публично заявляют, что Дания плохо заботилась о жителях острова, а также утверждают, что только Соединенные Штаты могут защитить Гренландию от вторжения России и Китая, а Трамп говорил, что Соединенные Штаты помогут гренландцам «разбогатеть».

Администрация Трампа также изучает финансовые стимулы для жителей Гренландии, включая возможность замены 600 миллионов долларов в виде субсидий, которые Дания предоставляет острову, ежегодным платежом в размере около 10 тысяч долларов США на каждого жителя.

Некоторые чиновники в администрации Трампа, пишет NYT, считают, что эти расходы могут быть компенсированы доходами от добычи природных ресурсов Гренландии, которые включают редкоземельные минералы, медь, золото, уран и нефть.

Ранее The Washington Post писала, что точные экономические выгоды от минеральных ресурсов Гренландии остаются неясными. Добыча полезных ископаемых может быть непредсказуемой, а суровый климат региона усложняет процесс. Кроме того, правительство Гренландии уже отклоняло некоторые проекты по добыче полезных ископаемых в прошлом.

Дональд Трамп ранее заявлял, что владение и контроль над Гренландией — это «абсолютная необходимость» и объяснял такую необходимость национальной безопасностью. Премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что «Гренландия не продается». О планах присоединения Гренландии Трамп говорил еще во время своего первого президентского срока, но тогда он получил отказ.

В интервью NBC News 29 марта Трамп, говоря о планах присоединения острова, заявил, что «есть вероятность, что мы сможем сделать это без военной силы», но он «ничего не исключает».

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