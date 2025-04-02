The Washington Post: Белый дом оценивает затраты на присоединение Гренландии к США

Белый дом готовит оценку того, во сколько американскому правительству обойдется контроль над Гренландией в качестве территории США, пишет The Washington Post со ссылкой на три источника.

По данным двух собеседников газеты, сотрудники бюджетного управления Белого дома пытаются оценить потенциальную стоимость содержания Гренландии в случае ее приобретения, включая стоимость предоставления государственных услуг для ее 58 тысяч жителей. Также в Белом доме пытаются понять, какой доход США может получить от природных ресурсов Гренландии.

Один из вариантов, как пишет The Washington Post, подразумевает предложение правительству Гренландии более выгодной сделки, чем Дания, которая субсидирует услуги на острове в размере около 600 миллионов долларов в год. «Идет дискуссия о том, каковы будут затраты и выгоды для США, если мы приобретем Гренландию» — сказал анонимный чиновник Белого дома. По его словам, анализ стоимости основан на том сценарии, при котором «гренландцы проголосуют и поддержат это».

Администрация Трампа, по данным The Washington Post, отчасти надеется убедить американскую общественность в том, что правительство возместит свои расходы в Гренландии за счет на добычу полезных ископаемых и налогов за коммерческую деятельность. Однако точные экономические выгоды от минеральных ресурсов Гренландии остаются неясными, отмечает WP. Добыча полезных ископаемых может быть непредсказуемой, а суровый климат региона усложняет процесс. Кроме того, правительство Гренландии уже отклоняло некоторые проекты по добыче полезных ископаемых в прошлом.

Обсуждения присоединения Гренландии к США начались сразу с приходом Трампа на пост президента — даже еще до его инаугурации. Он заявлял, что владение и контроль над Гренландией — это «абсолютная необходимость» и объяснял такую необходимость национальной безопасностью. Премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что «Гренландия не продается». О планах присоединения Гренландии Трамп говорил еще во время своего первого президентского срока, но тогда он получил отказ.

Обеспокоенность планами Трампа выражают и в Дании, но президент США по-прежнему уверен, что «получит» Гренландию — «на 100%», как он сказал в интервью NBC News 29 марта. На вопрос, будет ли это связано с применением силы, Трамп сказал, что «есть вероятность, что мы сможем сделать это без военной силы», но он «ничего не исключает».

28 марта с визитом в Гренландию приехал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Вначале планировалось, что туда отправится только его жена Уша Вэнс, однако он принял решение ехать вместе с ней. Выступая с речью на американской военной базе Питуффик, Вэнс сказал, что в США «не думают, что военная сила когда-либо будет необходима». «Мы думаем, что произойдет то, что жители Гренландии решат путем самоопределения стать независимыми от Дании, а затем мы будем вести переговоры с народом Гренландии», — сказал Вэнс.

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