Американская делегация во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом 28 марта посетила американскую военную базу Питуффик в Гренландии. Вместе с Вэнсом в делегацию вошли его жена, Уша Вэнс, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и министр энергетики Крис Райт.

Вэнс выступил на базе перед военными и журналистами, сообщает CNN. Ключевой темой его выступления стало присоединение Гренландии к США. «Мы не думаем, что военная сила когда-либо будет необходима», — заявил Вэнс. По его словам, США считают народ Гренландии рациональным, поэтому рассчитывают заключить «соглашение в стиле Дональда Трампа».

«И мы думаем, что произойдет то, что жители Гренландии решат путем самоопределения стать независимыми от Дании, а затем мы будем вести переговоры с народом Гренландии», — сказал Вэнс.

Он также обвинил власти Дании в том, что они «плохо работали с народом Гренландии» и мало инвестировали в безопасность «этого невероятного, прекрасного массива земли, наполненного невероятными людьми».

После выступления на военной базе Вэнс покинул Гренландию. Ранее он отказался от планов посетить Нуук и Сисимиут, два крупнейших города Гренландии.

Во время визита Вэнса президент США Дональд Трамп вновь высказался о присоединении Гренландии. Выступая перед журналистам в Белом доме, Трамп заявил, что Соединенные Штаты «должны иметь Гренландию» ради глобальной безопасности. «Речь не идет о том, что мы можем обойтись без нее. Мы не можем», — сказал он.

Дональд Трамп со времен своего первого президентского срока неоднократно высказывался о том, что Гренландия должна стать частью США. Во время второго президентского срока он вернулся к этой идее. Трамп говорил, что Дания должна отказаться от прав на Гренландию. Он также не исключал возможность экономического или военного принуждения.

Как показал опрос, проведенный в Гренландии в январе, 85% респондентов не хотят, чтобы остров становился частью США.

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