Датские и французские военные на учениях в Гренландии. Сентябрь 2025 года Guglielmo Mangiapane / Reuters / Scanpix / LETA

После того, как американские военные успешно провели операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, президент США Дональд Трамп и его союзники снова заговорили о том, что надо взять под контроль Гренландию — автономную территорию в составе Датского королевства.

Эта тема была одной из самых обсуждаемых в начале второго срока Трампа год назад — наряду с угрозами сделать Канаду «51-м штатом США» и взять под контроль Панамский канал. Трамп рассуждал как о покупке острова (это происходило и во время первого срока), так и о возможном его силовом захвате — и многие задавались вопросом, стоит ли относиться всерьез к этим заявлениям («Медуза» предупреждала, что, возможно, стоит).

Силовая операция против независимого государства в начале 2026 года вернула тему Гренландии в публичный дискурс. 3 января бывшая сотрудница первой администрации Трампа, жена влиятельного советника президента США Стивена Миллера Кэти Миллер опубликовала в соцсетях раскрашенную в цвета американского флага карту Гренландию с комментарием: «Скоро». Твит посмотрели, согласно статистике X, более 30 миллионов раз.

Тот самый твит Кэти Миллер

Утром 4 января в интервью The Atlantic Трамп подтвердил, что Гренландия «совершенно точно» нужна США, а позже, общаясь на борту своего самолета с журналистами, дал более развернутый комментарий.

Сейчас Гренландия вся окружена российскими и китайскими кораблями. Нам нужна Гренландия с точки зрения национальной безопасности, и Дания с этим не справится, уверяю вас.

Знаете, что недавно сделала Дания, чтобы усилить безопасность Гренландии? Они добавили одну собачью упряжку. Это правда! <…> Нам нужна Гренландия с точки зрения национальной безопасности, и Евросоюзу нужно, чтобы она была у нас. И они это знают.

Слова Трампа про собачью упряжку относятся к элитному подразделению военно-морского флота Дании «Сириус», которое с середины XX века занимается патрулированием северо-восточной части Гренландии на лыжах и санях с использованием собачьих упряжек — в условиях экстремального холода. Подразделение малочисленно: ежегодно в патрулирование отправляются всего 12 человек, разделенные на шесть групп по двое.

Патруль на собачьих упряжках появился в середине XX века. Одним из толчков к его возникновению стал спор между Данией и Норвегией о контроле над Восточной Гренландией; в 1933 году международный суд встал на сторону Дании, но сказал, что страна должна делом подтверждать свой суверенитет над этой территорией. Возникновению службы также способствовали события Второй мировой войны — первые патрули, согласно хвалебной публикации на сайте Пентагона, были организованы именно тогда при участии американской Береговой охраны. С 1950-х «Сириус» стал нести постоянную службу на северо-востоке Гренландии. В конце 2024 года правительство Дании заявило о планах увеличить траты на оборону Гренландии, приобретя два новых инспекционных судна, два беспилотника дальнего радиуса действия и две дополнительные команды собачьих упряжек — что и тогда стало поводом для шуток Трампа о неспособности Дании защитить Гренландию.

Отвечая на вопросы журналистов о Гренландии, Трамп сперва отмахнулся, сказав, что не хочет говорить о Гренландии сейчас, — но тут же добавил, что она может стать темой разговора в ближайшем будущем: «Мы будем думать о Гренландии где-то через два месяца. Поговорим о Гренландии через 20 дней».

После резонансной публикации своей жены советник Трампа Стивен Миллер дал интервью CNN, в котором подчеркнул: точка зрения, что Гренландия должна быть частью США, — «официальная позиция» администрации. Миллер постарался уйти от темы возможного силового захвата острова, назвав «главным вопросом» правомочность датских притязаний на Гренландию.

«Гренландия должна быть частью США. Даже нет нужды думать или говорить об этом в контексте военной операции. Никто не станет воевать с США за будущее Гренландии», — сказал советник Трампа.

Слова Трампа и твит Миллер вызвали резкую реакцию и в Гренландии, и в Дании, и в других странах Европы. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что она была «близким и лояльным другом США на протяжении поколений», в том числе в трудные времена, и «брала на себя ответственность за безопасность» Северной Америки — в связи с чем нынешняя риторика США «абсолютно неприемлема».

«Между друзьями нет места угрозам, давлению и разговорам об аннексии. <…>. Довольно. Никакого больше давления. Никаких намеков. Никаких фантазий об аннексии», — написал он в соцсетях.

Позже на пресс-конференции Нильсен подчеркнул, что Гренландию как демократическую страну «нельзя сравнивать с Венесуэлой». Он призвал граждан к спокойствию и сказал, что речь об угрозе «захвата страны за ночь» не идет. «Не такая ситуация, что США могут просто завоевать Гренландию», — заявил он.

Премьер-министр Дании Метте Фредриксен заявила, что слова Трампа о желании взять под контроль Гренландию «к сожалению, следует принимать всерьез», и что «если США решат атаковать другого члена НАТО, все закончится», а именно — «закончится» сам альянс и система безопасности, которую он обеспечивал в период после Второй мировой войны.

Многие европейские политики также вступились за Гренландию. 5 января министры иностранных дел Литвы и Эстонии, а также президент Латвии опубликовали в соцсетях заявления, подтверждающие принадлежность Гренландии королевству Дания. 6 января лидеры Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании и Польши вместе с премьер-министром Дании опубликовали «Совместное заявление о Гренландии». В документе констатируется, что Дания — член НАТО, и что члены альянса, в том числе США, должны обеспечивать безопасность в Арктике коллективно и с соблюдением принципов Устава ООН о суверенитете и территориальной целостности.

Европейские лидеры также напомнили о существовании договора 1951 года между США и Данией о совместной обороне Гренландии. Заявление завершается словами о том, что «Гренландия принадлежит своему народу» и что «лишь Гренландия и Дания решают вопросы, касающиеся Гренландии и Дании».

Ранее некоторые аналитики отмечали (например, здесь и здесь) осторожность европейских лидеров в высказываниях на тему США и Гренландии, связывая ее с тем, что не надо злить Трампа в тот момент, когда решается вопрос безопасности Украины — а это ключевой вопрос для ЕС.

Политика США в отношении Гренландии за последний год не ограничивалась громкими заявлениями. В мае The Wall Street Journal сообщил, что разведка США усилила сбор данных на острове. Среди направлений, на которых должны были сконцентрироваться разведывательные агентства, были движение за независимость острова и отношение к добыче природных ресурсов американцами. Разведка также должна была идентифицировать людей в Гренландии и Дании, которые поддерживают цели США.

Власти США действуют и публично. Прошлой весной остров посетил вице-президент Джей Ди Вэнс — и заявил, что ожидает независимости Гренландии от Дании. В декабре Дональд Трамп поставил бизнесмена Тома Дэнса, который участвовал в организации поездок в Гренландию Вэнса и Дональда Трампа-младшего, во главу комиссии США по исследованию Арктики (United States Arctic Research Commission). Датские журналисты называли его человеком с миссией «сделать гренландцев американцами»; в частности, Дэнс финансово поддерживал самого медийного поклонника Трампа в Гренландии Йоргена Боассена.

Кроме того, Трамп назначил губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри «специальным посланником» в Гренландии — как отмечает The Economist, этот шаг символизирует, что США рассматривают остров как отдельную от Дании территорию.

Дания трижды за 2025 год вызывала американских дипломатов — в том числе из-за публикаций об усилении разведывательной деятельности и после назначения губернатора Луизианы «специальным посланником» в Гренландии. Еще один случай касался публикации о предполагаемых попытках трех американцев со связями с Трампом и Белым домом «внедриться» в гренландское общество и ослабить его связи с Данией; один из них, в частности, якобы составлял списки местных жителей, поддерживающих и не поддерживающих Трампа, а другие налаживали связи с местными политиками и бизнесменами.

В конце 2025 года Служба внешней и военной разведки Дании впервые назвала США потенциальной угрозой безопасности страны в своем ежегодном отчете. Неназванные чиновники из Дании рассказали изданию The Atlantic, что видят возможный сценарий присоединения Гренландии примерно так: однажды вечером Трамп объявит в соцсети Truth Social, что отныне остров находится под американским протекторатом, — а Дания и ее европейские союзники попросту не смогут ничего этому противопоставить. Как отмечает издание, если прежде подобный сценарий мог показаться скорее нелепым, то после похищения американцами президента Венесуэлы Николаса Мадуро он уже так не выглядит. Посол США в Дании при Бараке Обаме Руфус Гиффорд предположил в разговоре с The Atlantic, что статус Гренландии даже может стать разменной монетой при переговорах Трампа с европейцами о гарантиях безопасности Украины.

В октябре 2025 года правительство Дании объявило о новом увеличении трат на оборону в Арктике — на 27,4 миллиарда крон (более четырех миллиардов долларов). План включает приобретение новых патрульных судов и авиации, дронов, размещение радаров в Восточной Гренландии, строительство новой штаб-квартиры Объединенного арктического командования в Нууке, а также создание нового военного подразделения в Гренландии и нового арктического подразделения в структуре спецназа «Сириус», который будет использовать вместо ездовых собак снегоходы и моторные лодки: в отличие от ездовых патрулей, это подразделение сможет действовать по всему острову.

Читайте также

Трамп угрожает захватить Гренландию силой. Готова ли Дания к военному конфликту? И хотят ли сами гренландцы стать 51-м штатом Америки?

Читайте также

Трамп угрожает захватить Гренландию силой. Готова ли Дания к военному конфликту? И хотят ли сами гренландцы стать 51-м штатом Америки?