Дания впервые назвала США возможной угрозой безопасности

Служба внешней и военной разведки Дании впервые назвала США потенциальной угрозой безопасности страны, сообщает Bloomberg, ссылаясь на отчет ведомства (.pdf) за 2025 год.

В документе говорится, что США все чаще отдают приоритет собственным интересам, а также «используют свою экономическую и технологическую силу как инструмент власти», в том числе в отношениях с союзниками и партнерами.

Разведка Дании также отмечает растущий интерес США к Гренландии на фоне «усиления соперничества великих держав в Арктике».

«США используют экономическую силу, включая угрозы высокими тарифами, чтобы навязывать свою волю, и больше не исключают применения военной силы, даже против союзников», — говорится в документе.

При этом датская разведка по-прежнему считает Россию и Китай главными угрозами безопасности. В частности, в докладе отмечается, что неопределенность относительно роли США как гаранта безопасности Европы может усилить готовность России активизировать гибридные атаки против стран НАТО.

Регион Балтийского моря разведка Дании считает «зоной наибольшего риска», где Россия может применить военную силу против НАТО.

Гренландия — самый большой в мире остров и автономная территория в составе Дании.

Президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что владение и контроль Соединенных Штатов над Гренландией — «абсолютная необходимость». Он объяснял свои притязания национальной безопасностью.

Говоря о присоединении острова к США, Трамп заявлял, что может купить Гренландию, но также отмечал, что не исключает применения военной силы.