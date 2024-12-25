Дания увеличила расходы на оборону Гренландии после заявления Трампа

Правительство Дании объявило о значительном увеличении расходов на оборону Гренландии вскоре после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании купить эту арктическую территорию, пишет BBC News.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что власти страны выделят оборонный пакет на «двузначную миллиардную сумму» в кронах или как минимум на 1,5 миллиарда долларов. Глава Минобороны не назвал точную сумму, но датские СМИ оценили ее примерно в 12-15 миллиарда крон (1,7 — 2 миллиарда долларов).

По его словам, эти средства позволят купить два новых инспекционных судна, два беспилотника дальнего радиуса действия и две дополнительные команды собачьих упряжек. Пакет также предусматривает финансирование увеличения штата арктического командования в столице Нууке и модернизацию одного из трех основных гражданских аэропортов Гренландии для обслуживания истребителей F-35.

«Мы не вкладывали достаточно средств в Арктику в течение многих лет, теперь мы планируем усилить свое присутствие», — отметил Поульсен. Время объявления об увеличении расходов министр назвал «иронией судьбы» — это произошло на следующий день после заявлений Трампа, отмечает BBC News.

Опрошенные изданием аналитики заявили, что план обсуждается уже давно и его не следует рассматривать как прямой ответ на высказывания избранного президента США. Стеен Кьергор из Датской академии обороны предполагает, что своим выступлением Трамп, возможно, хотел оказать давление на Данию, чтобы заставить ее расширить свой военный потенциал в Гренландии.

Гренландия — автономная территория Дании. Остров имеет стратегическое значение для США, поскольку лежит на кратчайшем пути в Европу. Там расположена крупная американская космическая база «Питуффик». Кроме того, в Гренландии находятся крупные запасы полезных ископаемых.

Дональд Трамп еще во время первого президентского срока (в 2017–2021 годах) выступал за то, чтобы купить Гренландию, но Дания публично отказала ему. 22 декабря 2024 года Трамп вернулся к теме покупки Гренландии, заявив, что владение и контроль США над островом — «абсолютная необходимость». Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ответил, что «Гренландия — наша». «Мы не продаемся и никогда не будем продаваться» — заявил он.

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