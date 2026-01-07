Президент США Дональд Трамп рассматривает разные варианты, которые позволят Вашингтону получить контроль над Гренландией, в том числе использование американских вооруженных сил. Об этом заявила пресс-секретарь Кэролайн Левитт, передает CNN.

По ее словам, Трамп «ясно дал понять», что получение контроля над Гренландией «является приоритетом национальной безопасности США и жизненно важно для сдерживания наших противников в Арктическом регионе».

«Президент и его команда обсуждают ряд вариантов достижения этой важной внешнеполитической цели, и, конечно же, использование американских вооруженных сил всегда является вариантом, находящимся в распоряжении главнокомандующего», — приводит телеканал заявление Левитт.

The Wall Street Journal сообщила, что госсекретарь Марко Рубио на закрытом брифинге с членами Конгресса заявил, что угрозы администрации Трампа в адрес Гренландии не означают скорого вторжения, цель состоит в том, чтобы выкупить остров у Дании.

4 января Трамп говорил, что Гренландия «совершенно точно» нужна США. По его словам, сейчас Гренландия «вся окружена российскими и китайскими кораблями». «Нам нужна Гренландия с точки зрения национальной безопасности, и Дания с этим не справится, уверяю вас», — заявил Трамп. Советник Трампа Стивен Миллер позже заявил, что точка зрения, что Гренландия должна быть частью США, — «официальная позиция» администрации.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что она была «близким и лояльным другом США на протяжении поколений», в том числе в трудные времена, и «брала на себя ответственность за безопасность» Северной Америки — в связи с чем нынешняя риторика США «абсолютно неприемлема». Премьер-министр Дании Метте Фредриксен заявила, что слова Трампа о желании взять под контроль Гренландию «к сожалению, следует принимать всерьез».

