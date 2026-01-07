Как США могут подчинить себе Гренландию, если Трамп все-таки на это решится? Есть четыре сценария. Рассказывает The Times

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на военной базе в Гренландии. Март 2025 года Jim Watson / Reuters / Scanpix / LETA

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 7 января сообщила, что президент США Дональд Трамп рассматривает разные варианты, которые позволят Вашингтону получить контроль над Гренландией — не исключая использование вооруженных сил. По ее словам, контроль над островом «является приоритетом национальной безопасности США и это жизненно важно для сдерживания наших противников в Арктическом регионе». Каким именно образом США могут взять Гренландию под свой контроль? The Times рассказывает о возможных сценариях.

Вторжение

США, будучи сильнейшей военной державой мира, несомненно, способны захватить Гренландию силой, отмечает The Times. Вряд ли сама Гренландия, Дания или ее европейские союзники окажут прямое сопротивление — не в последнюю очередь потому, что это, по словам премьера Дании Метте Фредериксен, означало бы «конец НАТО».

Тем не менее, пишет издание, оккупация территории формальных союзников — это «совершенно иное дело» как в стратегическом, так и в оперативном плане, нежели операция в Венесуэле, где американцы захватили президента страны Николаса Мадуро. В случае прямой интервенции армия США может столкнуться с «неприятными происшествиями», считают эксперты. Гренландия находится на значительном расстоянии от США, а у американских военных есть только ограниченный опыт ведения боевых действий в экстремальных погодных условиях.

Даже в случае успешного захвата Гренландии силой американцам в будущем будет трудно в полной мере использовать потенциал острова, если значительная часть населения будет воспринимать их как оккупантов.

Кроме того, возникнут непредсказуемые последствия для НАТО и всей системы европейской безопасности — даже если формально европейцы смирятся с захватом Гренландии, чтобы хотя бы внешне сохранить единство альянса, пишет The Times. Россия и Китай начнут предпринимать активные шаги для защиты собственных интересов в Арктике, что может привести к гонке вооружений в регионе и в конечном итоге негативно скажется на безопасности США.

Принуждение

Большинство аналитиков полагают, что, если Трамп захочет довести идею с полным захватом Гренландии до конца, он принудит Данию согласиться на это другими способами — а военную интервенцию будет держать в качестве козыря.

Ключевой инструмент в этом варианте — деньги. Население Гренландии — всего 57 тысяч человек, ее ВВП — 3,3 миллиарда долларов (чуть более 0,01% ВВП США), и в значительной мере он зависит от субсидий из Копенгагена. Крупные инвестиции из Вашингтона могли бы сделать гренландцев «более открытыми» для предложения Трампа, пишет The Times.

Как напоминает издание, еще во время первого срока Трампа США выделили 12 миллионов долларов на экономическое развитие территории, образование и «консультационную работу американских специалистов», а затем развернули серию двусторонних инициатив. В частности, возобновилась работа консульства США в Нууке (столица Гренландии), появилась должность старшего советника по развитию отношений. На американские деньги была развернута программа обучения специалистов в горнодобывающем секторе.

В то же время многие попытки «мягкого вмешательства», пишет The Times, воспринимаются в Гренландии больше как попытки запугивания, нежели как желание расширить контакты.

Дания очень резко реагирует на действия американцев. В конце лета в датских СМИ широко обсуждалась предполагаемая кампания влияния, в рамках которой, по данным Копенгагена, как минимум три американца, которые имеют связи в Белом доме, якобы пытались разжечь в Гренландии сепаратистские настроения. МИД Дании выразил официальный протест. В Госдепартаменте заявили, что действия отдельных американских граждан правительство не контролирует.

Свободная ассоциация

Издание The Economist 5 января сообщило, что американские чиновники работают над планом, в рамках которого Гренландия подпишет с США соглашение о свободной ассоциации, по аналогии с Палау, Микронезией и Маршалловыми островами. Это предусматривает сохранение формального суверенитета — но при этом Вашингтон будет сам определять параметры военного присутствия на острове. В обмен Гренландия получит право на беспошлинную торговлю с США.

Такой вариант возможен только в случае, если Гренландия станет независимой — но для этого необходимо согласие парламента Дании. При этом, пишет The Times, не совсем ясно, что от этой сделки выиграют сами американцы — за исключением символического перехода Гренландии из орбиты влияния Дании в орбиту влияния Трампа.

Для самой Гренландии, напротив, такой вариант мог бы быть наиболее выгодным, заявила изданию эксперт по политике в Арктике и автор книги «Итак, вы хотите владеть Гренландией?» Элизабет Бьюкенен, так как остров получит значительные экономические преференции.

Как считает Бьюкенен, лидеры Гренландии «достаточно проницательны», чтобы попытаться одновременно получить и независимость, и инвестиции — но для этого им потребуется провести серьезную дипломатическую работу, чтобы итоговая сделка с Трампом действительно обеспечила экономическое процветание региона.

«Слуга двух господ»

Это фактически статус-кво, пишет The Times. Гренландия будет медленно двигаться в сторону независимости, сближаясь с США и играя на противоречиях между ними и Данией ради получения экономических преференций.

США, со своей стороны, увеличат военное присутствие на острове и получат контракты на коммерческую эксплуатацию месторождений полезных ископаемых. Также, возможно, Вашингтон получит символическое право влиять на внутреннюю политику Гренландии — например, путем назначения советников правительства. Дания в этом сценарии сохранит юридический суверенитет в Гренландии.

