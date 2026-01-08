Чем может ответить Европа, если Трамп решит подчинить себе Гренландию? Есть несколько вариантов, пишет Politico. Но в случае военной агрессии не получится сделать почти ничего

Вид на столицу Гренландии Нуук. 3 ноября 2025 года Juliette Pavy / Bloomberg / Getty Images

Притязания Дональда Трампа на Гренландию становятся все более настойчивыми. Но если раньше европейские правительства этого не осознавали, то теперь они не игнорируют риторику президента США и «в отчаянии» разрабатывают планы противодействия, пишет Politico. Журналисты поговорили с чиновниками, дипломатами, экспертами и представителями НАТО, чтобы понять, как Европа могла бы удержать Трампа от захвата Гренландии и какие есть варианты, если он все же решится это сделать. По словам бывшего депутата из Дании, «все находятся в шоке и плохо представляют, какие инструменты у нас вообще есть в распоряжении». «Но ответы на эти вопросы нужны нам немедленно», — добавил он.

Поиск компромисса

Трамп утверждает, что Гренландия жизненно важна для безопасности США, и обвиняет Данию в недостаточном противодействии растущей военной активности Китая и России в Арктике. Самым быстрым выходом из этого кризиса могло бы стать соглашение, которое позволит Трампу представить его как победу, а Дании и Гренландии — сохранить лицо, пишет Politico. Для заключения такого соглашения НАТО мог бы выступить посредником между Гренландией, Данией и США, говорит бывший высокопоставленный чиновник альянса.

Союзники по НАТО также обдумывают новые предложения Трампу, которые могли бы усилить безопасность Гренландии — несмотря на распространенное мнение о том, что угрозы острову со стороны российских и китайских кораблей преувеличены. По словам трех дипломатов НАТО, альянсу следует рассмотреть возможность увеличения расходов на оборону в Арктике, проведения большего количества военных учений в регионе и размещения войск для охраны Гренландии.

Двое собеседников Politico добавляют, что альянс должен быть открыт для запуска миссии по переброске в регион военных под названием «Арктический часовой» (Arctic Sentry) — по аналогии с «Восточным часовым» и «Балтийским часовым». По словам одного из источников, «все, что можно сделать» для усиления альянса в регионе, «должно быть сделано по максимуму».

Больше денег

Суть этого варианта Politico описывает как «завалить Гренландию деньгами». Посыл Трампа, как пишет издание, заключается в том, что, если Гренландия подпишет соглашение с США, она будет «буквально наводнена американскими деньгами». Евросоюз и Дания пытаются убедить гренландцев, что могут предложить им более выгодные условия.

Еще в сентябре, после того как Трамп начал предъявлять претензии на Гренландию, Еврокомиссия предложила план увеличения расходов на Гренландию более чем вдвое (до 530 миллионов евро на семь лет), начиная с 2028 года. Эти средства выделят дополнительно к тем, которые Дания направляет Гренландии в рамках соглашения с самоуправляемой территорией. Сейчас датская и европейская поддержка сосредоточена в основном на социальном обеспечении, здравоохранении, образовании и «зеленом» переходе. В рамках новых планов акцент сместится на то, чтобы Гренландия могла самостоятельно добывать полезные ископаемые, пишет Politico.

«У нас очень, очень много людей живет за чертой бедности, инфраструктура Гренландии отстает, а наши ресурсы в основном выкачиваются без какой-либо существенной прибыли для самой Гренландии — прибыль получают в основном датские компании», — говорит оппозиционный депутат парламента Гренландии Куно Фенкер, выступающий за независимость острова.

Вид на Нуук. 3 мая 2025 года Carsten Snejbjerg / Bloomberg / Getty Images

Привлекательного предложения со стороны Дании и Евросоюза могло бы оказаться достаточно, чтобы Гренландия не попала под контроль США, делает вывод Politico.

Экономическая «контратака»

В этом варианте речь идет о применении инструмента, обсуждавшегося в Евросоюзе в ответ на пошлины Трампа. Это Anti-Coercion Instrument, который Bloomberg называл «инструментом по борьбе с принуждением». Рассмотреть его использование в марте 2025 года предлагала Франция. Этот инструмент позволяет Евросоюзу в случае торговой дискриминации развернуть широкий спектр ответных мер, включающих ограничения на торговлю и услуги, а также на некоторые права интеллектуальной собственности, прямые иностранные инвестиции и доступ к государственным закупкам.

В итоге использован этот инструмент не был — в июле его, как пишет Politico, «положили на полку», когда стороны достигли временного соглашения. Однако США продолжают облагать товары из ЕС пошлинами, и Брюссель в таком случае может снова прийти к мысли использовать этот инструмент.

Но Трампу еще нужно поверить в серьезность намерений ЕС, учитывая, что в прошлый раз жесткие заявления так ни к чему и не привели, пишет Politico.

Военный ответ

Если США действительно решат захватить Гренландию военной силой, европейцы мало что смогут сделать, чтобы этому помешать, пишет издание.

Датский военный эксперт Томас Кросби отмечает, что европейцы не собираются «наносить превентивный удар по американцам до того, как те заявят права на Гренландию», но ответ на первый шаг США будет зависеть от обстоятельств. По его мнению, если речь будет идти о «совсем небольшой» группе американцев, их можно попытаться арестовать, так как это было бы уголовным преступлением. Но если США пойдут ва-банк, ситуация будет совсем иной, отмечает Politico.

С юридической точки зрения Дания может быть обязана ответить на вторжение военными силами. Согласно действующему приказу 1952 года, в случае нападения на датскую территорию войска должны «немедленно вступать в бой, не дожидаясь и не запрашивая приказов».

Датское патрульное судно HDMS Ejnar Mikkelsen в Нууке. 3 ноября 2025 года Juliette Pavy / Bloomberg / Getty Images

Другие европейские страны должны обдумать возможность размещения своих войск в Гренландии — если Дания об этом попросит — чтобы повысить потенциальную цену военной операции для США, отмечает дипломат из ЕС. Эти силы вряд ли смогут противостоять вторжению США, но они будут действовать как фактор сдерживания, пишет Politico. В таком случае, по мнению Кросби, может возникнуть ситуация, в которой американским военным придется «либо применить силу, либо отступить». Но эта стратегия, предупреждает он, сопряжена с «высокой ценой», подразумевающей гибель людей.

