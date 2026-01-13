Премьер Гренландии: если нам придется выбирать, мы выберем Данию, а не США

Власти Гренландии заявили, что не хотят быть частью Соединенных Штатов Америки. Об этом 13 января заявил премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, выступая в Копенгагене на совместной пресс-конференции с главой правительства Дании Метте Фредериксен.

«Если нам придется выбирать между США и Данией здесь и сейчас, мы выберем Данию», — сказал премьер-министр Гренландии, отметив, что

Одно должно быть ясно всем. Гренландия не хочет принадлежать Соединенным Штатам. Гренландия не хочет, чтобы ею управляли Соединенные Штаты. Гренландия не хочет быть частью Соединенных Штатов.

Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что хочет присоединить остров, объясняя это интересами национальной безопасности США.

Белый дом предложил купить остров, но не исключил, что может применить силу, чтобы аннексировать его.

Гренландия — автономная территория Дании.

