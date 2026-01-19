Трамп заявил, что после того, как ему не присудили Нобелевскую премию, он больше «не чувствует себя обязанным думать о мире»

Дональд Трамп написал письмо премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере, в котором заявил, что, поскольку ему не присудили Нобелевскую премию, он больше «не чувствует себя обязанным» думать о мире.

Текст письма опубликовал корреспондент PBS Ник Шифрин. Оно адресовано послам европейских стран в Вашингтоне — их просят передать главам своих правительств сообщение Трампа, направленное норвежскому премьеру.

«Принимая во внимание, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за то, что я остановил 8 войн ПЛЮС еще кое-что, я больше не чувствую себя обязанным думать исключительно о Мире, хотя он всегда будет в приоритете. Теперь я могу думать о том, что является благом и правильным для Соединенных Штатов Америки», — говорится в сообщении.

В этом же сообщении Трамп снова отмечает, что Дания не может защитить Гренландию от России и Китая, и задается вопросом, почему у датского правительства есть «право собственности» на остров. «Нет никаких письменных документов, просто лодка причалила туда сотни лет назад, но наши лодки там тоже причаливали», — пишет Трамп. По его словам, он сделал для НАТО «больше, чем любой другой человек с момента его основания», и теперь НАТО «должно что-то сделать для Соединенных Штатов».

Йонас Гар Стере подтвердил, что получил это сообщение от Трампа 18 января. По словам норвежского премьера, оно пришло в ответ на короткое сообщение, которое он отправил президенту США в тот же день от своего имени и от имени президента Финляндии Александра Стубба. Стере пояснил, что в послании Трампу он и Стубб изложили свою позицию относительно угрозы Трампа ввести пошлины против восьми европейских стран и запросили телефонный разговор.

В выходные 17–18 января ситуация вокруг Гренландии обострилась. Трамп пригрозил введением пошлин восьми странам, которые отправили в Гренландию своих военных. Европейские лидеры назвали эти угрозы «неправильными» и «неприемлемыми» и запланировали экстренные встречи, чтобы определиться с ответными мерами. Трамп тем временем продолжает настаивать, что Дания должна «убрать российскую угрозу от Гренландии» — и утверждает, что она неспособна это сделать.

