Трамп грозит Европе пошлинами и требует «убрать российскую угрозу» от Гренландии В ЕС его методы называют «мафиозными» и готовят ответные меры

Вид на столицу Гренландии Нуук с дрона, 15 января 2026 года Marko Djurica / Reuters / Scanpix / LETA

Ситуация вокруг Гренландии продолжает накаляться. После того как Трамп пригрозил ввести пошлины против восьми европейских стран, отправивших в Гренландию своих военных, лидеры ЕС раскритиковали эти угрозы: президент Франции Эммануэль Макрон назвал их «неприемлемыми», премьер-министр Великобритании Кир Стармер — «неправильными». Послы стран ЕС после заявлений Трампа провели экстренное совещание, на котором обсудили два основных варианта сдерживания президента США — ответные пошлины и мощный инструмент противодействия принуждению, который ЕС рассматривал в разгар «торговой войны», но еще не применял. Трамп тем временем продолжает настаивать, что Дания должна «убрать российскую угрозу от Гренландии» — и утверждать, что она неспособна это сделать. Следующий раунд обсуждения, по данным европейских дипломатов, намечается в Давосе — на Всемирном экономическом форуме, который пройдет с 19 по 23 января. Рассказываем, что происходит вокруг Гренландии.

18 января послы стран ЕС провели в Брюсселе экстренную встречу в связи с угрозами Трампа ввести пошлины против восьми европейских стран. По словам источников Reuters, участники встречи достигли «широкого согласия» относительно усиления мер по сдерживанию Трампа, а также — ответных мер Евросоюза. Дальнейшие действия европейские намерены обсудить на экстренном саммите, который, по данным Reuters и Financial Times, пройдет в четверг, 22 января — и у них будет два варианта.

Один из вариантов — пакет пошлин на импорт из США на сумму 93 миллиарда евро, который может вступить в силу уже 6 февраля, пишут Reuters и Financial Times. Список этих пошлин, как напоминает FT, был подготовлен еще в прошлом году, когда Трамп грозил всем странам мира, однако его введение отложили до 6 февраля, чтобы избежать полномасштабной торговой войны. «У нас есть четкие инструменты для ответного удара, если это продолжится — [Трамп] использует чисто мафиозные методы. В то же время мы хотим публично призвать к спокойствию и дать ему возможность сдать назад», — говорит источник FT.

Кроме того, Европа может задействовать инструмент, который уже обсуждался весной 2025 года в ответ на пошлины Трампа. Это так называемый «инструмент противодействия принуждению» (Anti-Coercion Instrument, ACI), который позволяет Евросоюзу в случае торговой дискриминации ввести ограничения на торговлю услугами, а также на некоторые права интеллектуальной собственности, инвестиции и доступ к госзакупкам. На применении этого инструмента настаивает президент Франции Эммануэль Макрон, говорят близкие к нему источники. Именно Франция предлагала этот инструмент и в марте 2025 года, в разгар «торговой войны» с США, однако он так и не был задействован — тогда стороны в итоге заключили соглашение.

По данным источников Reuters и Financial Times в ЕС, пакет тарифов пользуется более широкой поддержкой, чем инструмент противодействия принуждению. The Times добавляет, что в качестве ответной меры Берлин может повысить арендную плату за использование американцам немецких военных баз — таких как Рамштайн и Штутгарт. Однако, как отмечает издание, безболезненных ответных мер против США не существует. Например, исключение американцев из каких-либо секторов европейской экономики — от углеводородов до искусственного интеллекта — повлияет и на сами страны ЕС.

В Германии также предложили задуматься над тем, чтобы в случае аннексии Гренландии бойкотировать Чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США и Мексике летом. С такой инициативой выступил представитель парламентской фракции ХДС/ХСС по вопросам внешней политики Юрген Хардт — отметивший, впрочем, что это пока «теоретическая дискуссия».

Накануне восемь стран Евросоюза, оказавшихся под угрозой пошлин из-за отправки своих военных в Гренландию, выступили с совместным заявлением. В нем говорится, что заранее скоординированные датские учения в Гренландии проводятся с целью укрепления безопасности в Арктике и «не представляют угрозы ни для кого». «Угрозы пошлин подрывают трансатлантические отношения и создают риск опасной нисходящей спирали», — заявили страны ЕС.

Помимо этого, отдельно с Трампом созвонился премьер-министр Великобритании Кир Стармер. По словам представителя премьера, Стармер в этом разговоре «подтвердил, что безопасность в Арктике является приоритетом для всех союзников по НАТО» и назвал введение пошлин против союзников «неправильным». Также с Трампом поговорила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, считающаяся одним из самых близких к президенту США европейских лидеров. Она сообщила президенту США, что «не согласна» с идеей введения пошлин против стран, которые вносят вклад в обеспечение безопасности Гренландии.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен во время визита к своему норвежскому коллеге в Осло 18 января заявил, что Дания продолжит делать упор на дипломатию. «США — это не только американский президент. Я только что был там. В американском обществе также существуют система сдержек и противовесов», — добавил Расмуссен.

Однако некоторые представители администрации Трампа разделяют его скепсис в отношении возможностей Европы обеспечить безопасность Гренландии. Министр финансов США Скотт Бессент в интервью NBC News 18 января заявил, что европейцы «транслируют слабость» — в отличие от США, которые он назвал «самой сильной страной в мире» и единственной гарантией того, что никакого конфликта в арктическом регионе не будет. В ответ на вопрос, чем возможная аннексия Гренландии будет отличаться от аннексии Крыма Россией, Бессент сказал: «Я верю, что европейцы поймут: это лучше для Гренландии, лучше для Европы и лучше для Соединенных Штатов».

Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал возможности Дании защитить остров. «НАТО уже 20 лет твердит Дании: „Вы должны убрать российскую угрозу от Гренландии“. К сожалению, Дания оказалась неспособна что-либо с этим сделать. Теперь пришло время, и это будет сделано!!!» — написал он 19 января.

Усилия ЕС по налаживанию диалога, вероятно, станут ключевой темой Всемирного экономического форума в Давосе, отмечает Reuters. Он пройдет с 19 по 23 января, а Трамп должен выступить на нем с программной речью в среду, 21 января. «Все варианты на столе, переговоры с США в Давосе, а после этого — сбор лидеров», — резюмировал план Евросоюза один из дипломатов.

