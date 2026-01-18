«Учения не представляют угрозы ни для кого». Восемь стран, против которых Трамп хочет ввести пошлины из-за Гренландии, опубликовали совместное заявление

Восемь европейских стран опубликовали совместное заявление после угроз Трампа ввести пошлины против них из-за отправки военных в Гренландию.

Как члены НАТО, мы привержены укреплению безопасности в Арктике как общему трансатлантическому интересу. Заранее скоординированные датские учения Arctic Endurance («Арктическая стойкость»), проводимые вместе с союзниками, отвечают этой необходимости. Они не представляют угрозы ни для кого.

Мы выражаем полную солидарность с Королевством Дания и народом Гренландии. Опираясь на процесс, начатый на прошлой неделе, мы готовы к диалогу, основанному на принципах суверенитета и территориальной целостности, которые мы твердо поддерживаем.

Угрозы пошлин подрывают трансатлантические отношения и создают риск опасной нисходящей спирали. Мы продолжим выступать единым и скоординированным фронтом в нашем ответе. Мы привержены защите нашего суверенитета.

Заявление, опубликованное одновременно на сайтах правительств стран, подписали Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания.

После того, как Дональд Трамп несколько раз высказался о притязаниях США на Гренландию, восемь европейских стран направили на остров своих военных в рамках разведывательной миссии, призванной укрепить безопасность в регионе. 17 января Трамп объявил, что введет пошлины в размере 10% в отношении этих стран. Пошлины начнут действовать 1 февраля, а с июня увеличатся до 25%, если не будет достигнута договоренность о покупке Гренландии Соединенными Штатами, добавил Трамп.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал эти угрозы «неприемлемыми» и «неуместными». Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что введение пошлин «совершенно неправильно» и пообещал обсудить этот вопрос с администрацией Трампа. Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что в рамках НАТО «удастся прийти к взаимоприемлемому решению».

Как США могут подчинить себе Гренландию, если Трамп все-таки на это решится? Есть четыре сценария. Рассказывает The Times

