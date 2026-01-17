Трамп объявил о пошлинах в 10% для восьми стран Европы из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп объявил, что для восьми стран Европы с 1 февраля будет действовать 10-процентная ввозная пошлина на товары, поставляемые на американский рынок.

Пошлина, написал Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth, распространяется на Великобританию, Германию, Данию, Нидерланды, Норвегию, Финляндию, Францию и Швецию. Эти страны, заявил он, будут платить пошлину до тех пор, пока не будет заключено соглашение о передаче США Гренландии.

Если сделка не будет закрыта к 1 июня, то размер пошлины вырастет до 25%, объявил Трамп.

«Мы субсидировали Данию, все страны Европейского союза и другие в течение многих лет, не взимая с них пошлин или каких-либо других форм вознаграждения. Теперь, спустя столетия, Дании пора вернуть долг — на карту поставлен мир во всем мире! Китай и Россия хотят заполучить Гренландию, и Дания ничего не может с этим поделать», — написал Трамп, вновь повторим тезисы о плохой защите Гренландии.

16 января Трамп пригрозил ввести пошлины «против стран, которые не согласятся с притязаниями США на Гренландию». «Гренландия нужна нам для национальной безопасности», — заявил Трамп на мероприятии в Белом доме, не уточнив тогда, о каком размере пошлин может идти речь. За день до этого ряд стран Европы, включая Германию, Швецию, Францию и Норвегию, объявили об отправке своих военных в Гренландию в рамках разведывательной миссии, призванной укрепить безопасность в регионе, а также помочь Дании подготовиться к крупным военным учениям в конце 2026 года.

Читайте также

Как США могут подчинить себе Гренландию, если Трамп все-таки на это решится? Есть четыре сценария. Рассказывает The Times

Читайте также

Как США могут подчинить себе Гренландию, если Трамп все-таки на это решится? Есть четыре сценария. Рассказывает The Times