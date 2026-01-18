Макрон и Стармер назвали угрозы Трампа ввести пошлины из-за Гренландии неприемлемыми и неправильными. Послы стран ЕС собираются на экстренное совещание

Европейские лидеры считают угрозы Дональда Трампа ввести пошлины против стран, отправивших военных в Гренландию, неприемлемыми и неправильными.

Президент Франции Эммануэль Макрон написал, что Париж привержен суверенитету и независимости наций как в Европе, так и за ее пределами, и на этом основании принял решение присоединиться к учениям, инициированным Данией в Гренландии. «Никакое запугивание или угроза не смогут повлиять на нас — ни в Украине, ни в Гренландии, ни где-либо еще в мире, когда мы сталкиваемся с подобными ситуациями. Тарифные угрозы неприемлемы и неуместны в данном контексте», — заявил Макрон. Он добавил, что европейцы «ответят единым и скоординированным образом».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «введение пошлин за обеспечение коллективной безопасности союзников по НАТО совершенно неправильно». «Мы, конечно же, будем напрямую обсуждать этот вопрос с администрацией США», — добавил Стармер.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что Гренландия обсуждается в рамках НАТО. «Мы разделяем озабоченность американской стороны тем, что эта часть Дании нуждается в более надежной защите. Я надеюсь, что в рамках НАТО нам удастся прийти к взаимоприемлемому решению», — заявил Мерц.

Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен назвал заявление Трампа «неожиданным». «Цель увеличения военного присутствия в Гренландии, на которое ссылается президент [США], заключается именно в повышении безопасности в Арктике», — добавил он.

Послы стран Евросоюза 18 января соберутся на экстренное совещание в связи с заявлениями Трампа по поводу Гренландии, передает Reuters. Совещание созвал Кипр, который с 1 января председательствует в Совете ЕС.

Накануне Трамп объявил о пошлинах в размере 10% против восьми стран, которые направили своих военных в Гренландию — Великобритании, Франции, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии и Швеции. Пошлины начнут действовать 1 февраля, а с июня увеличатся до 25%, если не будет достигнута договоренность о покупке Гренландии Соединенными Штатами.

