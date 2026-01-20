«Имперские амбиции вновь выходят на поверхность. США пытаются ослабить и подчинить Европу» Макрон выступил в Давосе с речью, которую можно назвать антиамериканской. Кратчайший пересказ

Ludovic MARIN / AFP / Scanpix / LETA

Это кратчайший пересказ выступления президента Франции Эммануэля Макрона на Всемирном экономическом форуме в Давосе на фоне обострения отношений ЕС и США из-за Гренландии. Текст не является набором точных цитат, высказывания спикера могут быть переформулированы, сокращены или поменяны местами для придания связности. Суть и смысл заявлений при этом полностью сохранены.

Мы движемся в сторону мира без правил. Конфликты стали нормой. В 2024 году в мире было больше 60 войн — это абсолютный рекорд. Имперские амбиции вновь выходят на поверхность. Единственный закон — закон сильнейшего. Сотрудничество уступает место конкуренции. Франция и Европа привержены принципам территориального суверенитета и независимости. Это не старомодность — это способ не забывать уроки Второй мировой. Торговые соглашения, которые навязывают США, явно направлены на то, чтобы ослабить и подчинить Европу. Пошлины используются как рычаг давления на суверенитет. Это принципиально неприемлемо. Мы должны защищаться — и такие механизмы у нас есть. Сегодняшние европейцы слишком наивны: мы единственные, кто не защищает собственные компании и рынки, когда другие страны не соблюдают равных условий конкуренции.

Читайте также

Весь прошлый год Трамп пытался мирить другие страны, но в 2026-м, похоже, выбрал путь войны Александр Баунов — о том, как Венесуэла, Иран и Гренландия изменили стратегию президента США и что это значит для Кремля

Читайте также

Весь прошлый год Трамп пытался мирить другие страны, но в 2026-м, похоже, выбрал путь войны Александр Баунов — о том, как Венесуэла, Иран и Гренландия изменили стратегию президента США и что это значит для Кремля