Bloomberg: Макрон отказался войти в Совет мира Трампа. Туда позвали Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон не собирается принимать приглашение президента США Дональда Трампа присоединиться к создаваемому Совету мира, сообщило 19 января агентство Bloomberg, ссылаясь на источник.

По его словам, Макрон считает, что устав новой международной организации выходит за рамки вопросов сектора Газа, как предполагалось изначально.

Президент Франции серьезно обеспокоен из-за необходимости соблюдать принципы и институциональные рамки ООН, которые, по мнению Парижа, не подлежат обсуждению, добавил источник.

Совет мира задумывался как международный орган для управления сектором Газа после прекращения огня. Но, судя по тексту устава организации, с которым ознакомился Bloomberg, совет хочет «обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтами». Первым главой организации станет Трамп, с участников станут брать по миллиарду долларов за пожизненное членство. По данным Bloomberg, Трамп намерен подписать устав Совета мира в Давосе 22 января.

На этом фоне возникли опасения, что Дональд Трамп хочет создать конкурента Организации объединенных наций, которую президент США неоднократно критиковал.

Приглашения присоединиться к Совету мира получили президент Аргентины Хавьер Милей, премьер-министр Канады Марк Карни и несколько европейских лидеров. В Кремле заявили, что президента РФ Владимира Путина пригласили в Совет мира. Также в организацию позвали Александра Лукашенко.

