Путина пригласили в Совет мира, создаваемый Трампом

Владимир Путин получил приглашение войти в состав Совета мира для управления Газой, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Да, действительно, президент Путин также получил по дипломатическим каналам приглашение войти в этот состав Совета мира. В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения, в том числе надеемся на контакты с американской стороной с тем, чтобы прояснить все нюансы», — сказал Песков.

Совет мира задумывался как международный орган для управления сектором Газа после прекращения огня. Белый дом уже объявил, что в него войдут госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, зять президента США Джаред Кушнер и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Однако, судя по уставу, с которым ознакомился Bloomberg, Совет мира должен получить гораздо более широкие функции. В документе он описывается как «международная организация, стремящаяся содействовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтами или находящихся под угрозой». Его председателем будет Трамп, а за пожизненное членство в нем странам нужно будет заплатить не менее миллиарда долларов.

