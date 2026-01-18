Трамп хочет по миллиарду долларов от стран за постоянное членство в создаваемом им Совете мира. Председателем будет он сам. Решает, кого приглашать, тоже он Критики президента США опасаются, что он создает альтернативу ООН

Chip Somodevilla / Getty Image

Администрация Дональда Трампа запрашивает взнос в размере не менее одного миллиарда долларов у стран, желающих получить постоянное место в новом международном органе, который будет называться «Совет мира» (Board of Peace), пишет Bloomberg со ссылкой на проект устава.

Создание Совета мира обсуждается с момента прекращения огня в секторе Газа. Тогда план Трампа предполагал, что для управления Газой на втором этапе перемирия будет создан временный палестинский комитет, подотчетный Совету мира — особому международному органу во главе с самим Трампом.

В уставе Совета мира, с проектом которого ознакомился Bloomberg, говорится, что каждая приглашенная страна будет состоять в нем не более трех лет с момента вступления. Но на тех, кто в течение первого года внесет в денежный фонд Совета более одного миллиарда долларов, ограничение не распространяется.

Американский чиновник подтвердил журналистам, что, хотя вступить в Совет мира можно бесплатно, взнос в миллиард долларов гарантирует постоянное членство. По словам источника Bloomberg, средства будут направлены на выполнение мандата Совета по восстановлению Газы. По его словам, Совет мира обеспечит использование «почти каждого собранного доллара» по назначению.

Первым председателем Совета мира станет сам Трамп. Он лично будет решать, кого туда пригласить, пишет Bloomberg. Решения будут приниматься большинством голосов (одна страна — один голос), но все они будут подлежать утверждению председателем. Совет будет проводить голосования как минимум раз в год, а также «в дополнительные сроки и в местах, которые председатель сочтет подходящими». Повестку дня также утверждает председатель. Кроме того, Трамп будет обладать правом исключать членов Совета, если это решение не будет заблокировано большинством в две трети голосов, говорится в уставе.

В документе Совет мира описывается как «международная организация, стремящаяся содействовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтами или находящихся под угрозой». Критики Трампа, как отмечает Bloomberg, опасаются, что президент США пытается создать альтернативу или конкурента ООН, которой он давно недоволен. Несколько стран выступают решительно против проекта устава Трампа и работают над коллективным ответом на эти предложения, пишет Bloomberg, не уточняя, что это за страны.

16 января Белый дом объявил состав исполнительного совета по управлению Газой (он будет сформирован в рамках более широкой структуры нового Совета мира). В эту структуру вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, зять президента США Джаред Кушнер и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

Приглашение войти в Совет также получили другие мировые лидеры, в числе которых — президент Аргентины Хавьер Милей, премьер-министр Канады Марк Карни и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По данным четырех источников Reuters, также приглашены лидеры Франции, Германии, Австралии. Представлять Евросоюз, как пишет агентство, приглашена глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В письме к ней говорится, что Совет мира — это «Трамп-ООН», которая «игнорирует основы Устава ООН», добавил один из источников.

Кроме того, Белый дом привел список членов отдельного исполнительного совета по Газе, который будет заниматься оперативным управлением в Газе (Gaza Executive Board). В него вошли министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, высокопоставленный катарский дипломат Али Тавади, глава египетской разведки Хасан Рашад и еще восемь человек, включая Уиткоффа, Кушнера и Блэра. Фактическим генеральным директором исполнительного совета по Газе (и связующим звеном с высшей структурой) станет бывший спецпосланник ООН по Ближнему Востоку из Болгарии Николай Младенов.

В Израиле планы Трампа раскритиковали. В офисе израильского премьер-министра Биньямина Нетаниягу заявили, что объявление о составе исполнительного совета, подчиненного Совету мира, «не было согласовано с Израилем и противоречит его политике». Нетаниягу поручил министру иностранных дел Израиля связаться по этому вопросу с госсекретарем США.

В Белом доме претензии Нетаниягу отвергают, пишет Axios со ссылкой на источники в окружении Трампа. «Это наше шоу, а не его. За последние месяцы мы сделали в Газе то, что никто не считал возможным, и мы будем продолжать двигаться дальше», — заявил высокопоставленный представитель США. По его словам, израильскому премьеру следует «сосредоточится на Иране», а Газой займется американская администрация. «Мы не собираемся с ним спорить. Он будет заниматься своей политикой, а мы будем продолжать двигаться вперед с нашим планом», — цитирует собеседника Axios.

Запустить работу Совета мира по Газе Трамп, по данным Axios, хочет уже на следующей неделе — на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, который пройдет с 19 по 23 января.

Совет безопасности ООН одобрил «план Трампа», как прекратить войну в секторе Газа. Только этот план уже не работает Рассказываем, что с ним не так

