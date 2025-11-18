Совет безопасности ООН одобрил «план Трампа», как прекратить войну в секторе Газа. Только этот план уже не работает Рассказываем, что с ним не так

Хан-Юнис, сектор Газа. 8 ноября 2025 года Abdel Kareem Hana / AP / Scanpix / LETA

Совет безопасности ООН 17 ноября своей резолюцией 2803 (2025) утвердил мирный план, который предложил президент США Дональд Трамп для прекращения войны в секторе Газа. Таким образом из декларации о намерениях этот план превратился в международно-правовой документ, (теоретически) обязательный к исполнению всеми странами-членами ООН. Текст резолюции подготовили США, за ее принятие проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, два — Россия и Китай — воздержались.

Отныне план Трампа — официально базовый сценарий дальнейшего развития ситуации в секторе Газа. Впрочем, положение дел в Газе уже расходится с ним.

Главные пункты плана Трампа

прекращение огня в секторе Газа;

возвращение израильских заложников, удерживаемых ХАМАС и другими террористическими группировками в Газе (как живых, так и тела погибших);

освобождение около двух тысяч палестинских заключенных и административно задержанных из израильских тюрем;

разоружение ХАМАС и отказ террористической организации от какой-либо роли в дальнейшей судьбе Палестины;

ввод в Газу миротворцев — Международных стабилизационных сил (МСС) — с тем, чтобы Армия обороны Израиля постепенно передала им военный контроль над сектором Газа;

создание международной переходной администрации Газы;

подготовка и начало воплощения плана восстановления и экономического возрождения Газы;

в неопределенной перспективе — реформирование Палестинской национальной администрации (ПНА) и передачу сектора Газа под ее управление, а следом — «путь к палестинской государственности».

В поддержку этого плана прежде выступили едва ли не все страны, способные повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке: Израиль, Лига арабских государств в полном составе, отдельно Египет и Иордания (ближайшие соседи Израиля и Палестины), Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ (богатейшие и наиболее влиятельные среди арабских стран), Индонезия (крупнейшая мусульманская страна мира), Пакистан (единственная мусульманская ядерная держава), Турция (одна из сильнейших в военном отношении стран, обладающая дипломатическим влиянием на Ближнем Востоке).

Практическая реализация плана пока буксует

Несмотря на соглашение о прекращении огня в секторе Газа, война там окончательно не завершена. Израиль время от времени наносит авиаудары. Израильские заложники вернулись домой, но до сих пор возвращены не все тела погибших. ХАМАС не собирается разоружаться — и не отказывается от участия в дальнейшей политической жизни Палестины.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу категорически отказывается даже обсуждать «путь к палестинской государственности» в сколь угодно отдаленной перспективе. На заседании Совета безопасности ООН представители многих стран указали, что формулировки резолюции по этому вопросу размыты, но документ в целом все же поддержали. Россия и Китай именно из-за этой «размытости» при голосовании воздержались (если бы проголосовали против — резолюция была бы заблокирована, поскольку обе страны являются постоянными членами Совбеза ООН с правом вето).

Кроме того, в другой части Палестины — на Западном берегу реки Иордан — заметно активизировались радикальные израильские поселенцы: они все чаще нападают на палестинские деревни и вступают в столкновения с израильскими военными. Это не добавляет убедительности заявлениям Трампа об «устойчивом мире на Ближнем Востоке».

Прямо сейчас сектор Газа разделен на две приблизительно равные части: одну контролирует Армия обороны Израиля, другую — фактически ХАМАС. Границей служит так называемая «желтая линия» — таким цветом на карте в плане Трампа была прочерчена первая линия, на которую должны были отойти израильские войска после прекращения огня. Почти сразу после вступления соглашения в силу израильский министр обороны Исраэль Кац распорядился обозначить «желтую линию» на местности. Вдоль нее через каждые 200 метров установили бетонные блоки, выкрашенные в желтый цвет. По палестинцам, которые за них заходят, израильские военные тут же открывают огонь на поражение.

Бетонный блок, обозначающий «желтую линию», в Джабалии, сектор Газа, 2 ноября 2025 года Rizek Abdeljawad / Xinhua / Chine Nouvelle / SIPA / Scanpix / LETA

Бетонный блок, обозначающий «желтую линию», в Бурейдже, сектор Газа, 4 ноября 2025 года Bashar Taleb / AFP / Scanpix / LETA

Эта граница, задуманная как временная, вполне может превратиться в постоянную. Среди израильских и американских политиков, в том числе близких к правительствам, набирает популярность идея раздела сектора Газа: по «израильскую» сторону «желтой линии» — переходная администрация, неограниченная гуманитарная помощь, саудовские и эмиратские инвестиции в восстановление; по «хамасовскую» — ничего.

Предполагается, что это будет чем-то напоминать раздел Берлина в промежутке между окончанием Второй мировой войны и возведением Берлинской стены (1945–1961 годы): две разные модели дальнейшего развития существуют по соседству, и жители Газы смогут «голосовать ногами» за ту или другую. Если продолжать аналогию — можно ожидать, что символические маркеры вдоль «желтой линии» со временем превратятся в полноценную ограду.

Эта идея в корне противоречит и первоначальному плану Трампа, и только что принятой резолюции Совбеза ООН — а между тем, она уже начинает реализовываться.

Следующие шаги международного сообщества — утверждение состава Совета мира (верховного органа международной переходной администрации Газы), а также состава и мандата Международных стабилизационных сил. Что касается совета, предполагается, что возглавит его Дональд Трамп, а среди его членов будет бывший премьер Великобритании Тони Блэр (автор этой части плана Трампа). Международные стабилизационные силы, по-видимому, будут состоять из солдат армий мусульманских стран: в их числе называют Египет, Индонезию, Турцию и Пакистан. Но никаких обязательств никто из них пока на себя не принял.

