Еще в первый президентский срок Дональда Трампа некоторые политики выдвигали его на Нобелевскую премию мира, добиваясь его внимания и благосклонности. Во второй срок это стало чем-то вроде дипломатического ритуала: иностранные лидеры регулярно заявляли, что номинируют Трампа на «Нобеля», когда им было что-то от него нужно. Сам американский президент на протяжении всего 2025 года твердил, что никто не заслуживает Нобелевской премии мира больше, чем он, и был явно обижен, когда Нобелевский комитет предпочел ему венесуэльскую оппозиционерку Марию Корину Мачадо. А потом США захватили Николаса Мадуро — и «нобелевская» эпопея Трампа приняла совсем неожиданный оборот.

Первый срок: Трампа выдвигают на Нобелевскую премию

Февраль 2016 года

↓

Дональда Трампа — тогда еще только одного из нескольких кандидатов в президенты США от Республиканской партии — впервые выдвинули на Нобелевскую премию мира за 2017 год. Кто именно это сделал — неизвестно.

Премию за 2017 год получил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос за перемирие с террористической группировкой FARC. Перемирие продержалось до 2019 года.

Май-июнь 2018 года

↓

Группа конгрессменов-республиканцев во главе с Люком Мессером номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира за его переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Как минимум однажды, когда Трамп на митинге говорил об этих переговорах, толпа скандировала: «Нобель! Нобель!»

Целью Мессера было заручиться поддержкой Трампа в борьбе за пост сенатора от штата Индианы. Не помогло: он проиграл республиканские праймериз, и на этом его политическая карьера завершилась.

Вскоре о номинации Трампа на премию объявили два депутата норвежского парламента, Кристиан Тюбринг-Йедде и Пер-Вилли Амундсен, представляющие правую Партию прогресса.

Трамп лично встретился с Ким Чен Ыном в июне в Сингапуре. Потом они встречались еще дважды, но сближение КНДР ни с США, ни с Южной Кореей так и не состоялось.

Премию за 2019 год получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али за мир с Эритреей. Уже в следующем году в Эфиопии, по-прежнему руководимой Абием Ахмедом, началась гражданская война.

Сентябрь 2020 года

↓

Тот же норвежский правый политик Кристиан Тюбринг-Йедде снова выдвинул Трампа на премию за 2021 год — на сей раз за , в особенности за нормализацию отношений между Израилем и ОАЭ. Тюбринг-Йедде был членом парламентской группы «Друзья Израиля».

Премию за 2021 год получили россиянин Дмитрий Муратов и филиппинка Мария Ресса «за усилия по сохранению свободы выражения мнений, являющейся обязательным условием для демократии и мира».

Тюбринга-Йедде в 2024 году исключили из Партии прогресса за публичную критику процессов внутри партии. Он отказался от борьбы за переизбрание в норвежский парламент и в 2025 году перестал быть депутатом.

Второй срок: Трампа опять выдвигают на Нобелевскую премию

21 июня 2025 года

↓

Правительство Пакистана выдвинуло Трампа на Нобелевскую премию мира за 2026 год за его роль в завершении четырехдневной войны между Индией и Пакистаном. Индия при этом отрицала, что Трамп сыграл в этом какую-либо роль.

В тот же день Трамп объявил, что благодаря ему достигнуто соглашение о завершении пограничного конфликта между Демократической республикой Конго и Руандой.

Я не получу за это Нобелевскую премию мира, — посетовал Трамп. — Я не получу Нобелевскую премию мира за прекращение войны между Индией и Пакистаном, я не получу Нобелевскую премию мира за прекращение войны между Сербией и Косовом, я не получу Нобелевскую премию мира за сохранение мира между Египтом и Эфиопией <…> и я не получу Нобелевскую премию мира за Авраамовы соглашения <…>. Нет, я не получу Нобелевскую премию мира, что бы я ни сделал, включая Россию/Украину и Израиль/Иран, каков бы ни был исход там. Но люди знают, и это все, что для меня важно.

24 июня 2025 года

↓

Сразу после завершения 12-дневной войны между Израилем и Ираном, в которой США тоже поучаствовали, конгрессмен-республиканец Бадди Картер выдвинул Трампа на премию «за его выдающуюся историческую роль в завершении вооруженного конфликта между Израилем и Ираном и за то, что он не допустил, чтобы крупнейший мировой спонсор терроризма получил самое смертоносное оружие на планете».

1 июля 2025 года

↓

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу номинировал Трампа на премию за Авраамовы соглашения. Копию своего письма Нобелевскому комитету Нетаниягу вручил Трампу 7 июля во время встречи в Белом доме. В это время израильское правительство готовило план полной оккупации сектора Газа — и ему нужна была поддержка Трампа. Сработало: в августе Израиль начал новую операцию в Газе, в сентябре появился «план Трампа» по Газе, а в октябре ХАМАС освободил израильских заложников в обмен на прекращение огня.

7 августа 2025 года

↓

Премьер-министр Камбоджи Хун Манет заявил, что номинировал Трампа на Нобелевскую премию за его «решающую роль в восстановлении мира и стабильности на границе между Камбоджей и Таиландом». Соглашение о прекращении огня было достигнуто 28 июля после пяти дней интенсивных боев. Главным посредником была Малайзия. Уже в декабре конфликт возобновился.

23 сентября 2025 года

↓

В речи на Генассамблее ООН Трамп сказал: «Я закончил столько войн, а еще раньше я договорился об Авраамовых соглашениях — а это очень важная вещь, и даже заслуги нашей страны не признали — никогда не признают наши заслуги — все говорят, что я должен получить Нобелевскую премию мира за все эти достижения».

30 сентября 2025 года

↓

Выступая перед американскими генералами за десять дней до объявления лауреатов 2025 года, Трамп заявил: «Вы получите Нобелевскую премию? Точно нет. Ее дадут кому-нибудь, кто ни черта не сделал. Это будет оскорбление нашей страны. Я не хочу [премию], я хочу, чтобы страна ее получила».

Дональд Трамп во время выступления перед американскими генералами на базе Куантико 30 сентября 2025 года Andrew Harnik / Reuters / Scanpix / LETA

9 октября 2025 года

↓

Министр иностранных дел Мальты Йен Борг заявил, что также выдвинул Трампа на премию мира за его усилия по прекращению войн между Арменией и Азербайджаном, между Россией и Украиной, а также на Ближнем Востоке. Незадолго до этого Борг встречался с Трампом в Нью-Йорке во время Генассамблеи ООН.

Трамп получает медаль — чужую

10 октября 2025 года

↓

Норвежский Нобелевский комитет объявил, что лауреатом премии мира за 2025 год стала лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо. В ответ она заявила:

Мы стоим на пороге победы, и сегодня, как никогда, мы рассчитываем на президента Трампа, народ Соединенных Штатов, народы Латинской Америки и демократические страны мира как на наших главных союзников в достижении Свободы и демократии. Я посвящаю эту награду страдающему народу Венесуэлы и президенту Трампу за его решительную поддержку нашего дела!

11 октября 2025 года

↓

Трамп и Мачадо созвонились. Трамп передавал их разговор так:

Она сказала: «Я принимаю [премию] в вашу честь, потому что вы ее действительно заслужили». Это очень мило. Я не сказал, чтобы она отдала ее мне — хотя, думаю, она могла бы.

13 ноября 2025 года

↓

Трамп прилетел в Израиль, где только что вступило в силу соглашение о прекращении огня с ХАМАС и вернулись домой 20 заложников, которых террористы удерживали два года. На улицах Тель-Авива и Иерусалима среди множества баннеров, прославляющих Трампа, был и такой:

«Ты наш победитель! Спасибо, господин президент» Mahmoud Illean / AP / Scanpix / LETA

5 декабря 2025 года

↓

В Вашингтоне состоялась жеребьевка чемпионата мира по футболу, который в 2026 году пройдет в США. Незадолго до церемонии ФИФА объявила, что создает собственную премию мира. Ее вручили Трампу.

3 января 2026 года

↓

Американские военные захватили и вывезли в США президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Мачадо приветствовала операцию — и заявила, что страну должен возглавить Эдмундо Гонсалес Уррутия, который победил на президентских выборах 2024 года, но был лишен победы в результате масштабных фальсификаций.

Трамп, со своей стороны, прямо отказался передавать власть в Венесуэле оппозиции. Он сказал, что Мачадо «приятная женщина», но у нее нет поддержки и авторитета в Венесуэле.

В течение нескольких следующих дней стало ясно: в стране сохранился прежний режим, просто он лишился своего единоличного лидера, а США намерены принуждать режим к сотрудничеству военными мерами.

4 января 2026 года

↓

Газета The Washington Post сообщила со ссылкой на два анонимных источника, близких к американской администрации, что Трамп отказался поддерживать притязания венесуэльской оппозиции из-за того, что Мачадо приняла Нобелевскую премию. «Если бы она отказалась и сказала: „Я не могу принять ее, потому что она принадлежит Дональду Трампу“, она бы сегодня была президентом Венесуэлы», — сказал один из источников.

5 января 2026 года

↓

Мачадо дала интервью Fox News — телеканалу, который Дональд Трамп точно смотрит. Она сказала:

Когда я узнала, что мы получили Нобелевскую премию мира, я посвятила ее Дональду Трампу, потому что считала, что он ее заслуживает… Если я еще в октябре считала, что он ее заслуживает, представьте, насколько [я укрепилась в этом убеждении] сейчас. <…> Но я бы хотела лично сказать ему, что мы, венесуэльский народ (потому что это награда венесуэльского народа), определенно хотим отдать ее [премию] ему и разделить ее с ним.

7 января 2026 года

↓

Трамп и его окружение снова подняло тему Гренландии: они настаивают, что остров должен принадлежать США. Их оппоненты стали возражать, что это приведет к распаду НАТО. В ответ Трамп написал пост о том, что НАТО ничего не стоит без США и без него лично. Среди прочих претензий была и такая: «Вспомните также, что я в одиночку ЗАКОНЧИЛ 8 ВОЙН, а Норвегия — член НАТО — по глупости решила не давать мне Нобелевскую премию мира. Но это неважно! А важно то, что я спас миллионы жизней».

10 января 2026 года

↓

В ответ на многочисленные запросы Нобелевский комитет заявил: «После объявления о присуждении Нобелевской премии она не может быть отозвана, разделена или передана другим лицам. Решение является окончательным и действует постоянно».

15 января 2026 года

↓

Трамп принял Мачадо в Белом доме. Она передала ему свою нобелевскую медаль. Трамп написал в Truth Social: «Имел большую честь встретиться сегодня с Марией Кориной Мачадо из Венесуэлы. Она замечательная женщина, которой пришлось многое пережить. Мария подарила мне свою Нобелевскую премию мира за мою работу. Замечательный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!»