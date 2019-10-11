Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии

В Осло объявили имя лауреата Нобелевской премии мира за 2019 год. Им стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Награду ему присудили за усилия по разрешению приграничного конфликта с Эритреей.

Абий Ахмед Али стал первым в истории представителем Эфиопии, получившим Нобелевскую премию.

Премия мира — предпоследняя в нобелевском цикле и единственная, которую объявляют не в Стокгольме, а в Осло. Лауреатов в последней номинации — экономике — назовут 14 октября.

Торжественная церемония вручений Нобелевских премий пройдет 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля.