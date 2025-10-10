Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корино Мачадо, которая получила Нобелевскую премию мира 2025 года, назвала эту награду «признанием борьбы всех венесуэльцев», которое станет стимулом «завоевать свободу».

Мы стоим на пороге победы, и сегодня, как никогда, мы рассчитываем на президента Трампа, народ Соединенных Штатов, народы Латинской Америки и демократические страны мира как на наших главных союзников в достижении Свободы и демократии. Я посвящаю эту награду страдающему народу Венесуэлы и президенту Трампу за его решительную поддержку нашего дела!

Сам Дональд Трамп репостнул сообщение Мачадо у себя в соцсети Truth Social, но больше никак его не прокомментировал. В следующем сообщении Трамп опубликовал видео с Путиным, который на пресс-конференции в Душанбе говорит, что иногда Нобелевский комитет присуждал премию мира людям, «которые для мира ничего не сделали», и этими решениями авторитету премии был нанесен большой ущерб. «Спасибо президенту Путину», — написал Трамп.

Премию мира Мачадо получила «за неустанную работу по защите демократических прав народа Венесуэлы и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии». Трамп в течение нескольких месяцев перед вручением премии неоднократно заявлял, что получить ее должен он, поскольку он прекратил по меньшей мере шесть войн.

