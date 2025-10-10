Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корино Мачадо посвятила награду «страдающему народу Венесуэлы» и Трампу
Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корино Мачадо, которая получила Нобелевскую премию мира 2025 года, назвала эту награду «признанием борьбы всех венесуэльцев», которое станет стимулом «завоевать свободу».
Мы стоим на пороге победы, и сегодня, как никогда, мы рассчитываем на президента Трампа, народ Соединенных Штатов, народы Латинской Америки и демократические страны мира как на наших главных союзников в достижении Свободы и демократии. Я посвящаю эту награду страдающему народу Венесуэлы и президенту Трампу за его решительную поддержку нашего дела!
Сам Дональд Трамп репостнул сообщение Мачадо у себя в соцсети Truth Social, но больше никак его не прокомментировал. В следующем сообщении Трамп опубликовал видео с Путиным, который на пресс-конференции в Душанбе говорит, что иногда Нобелевский комитет присуждал премию мира людям, «которые для мира ничего не сделали», и этими решениями авторитету премии был нанесен большой ущерб. «Спасибо президенту Путину», — написал Трамп.
Премию мира Мачадо получила «за неустанную работу по защите демократических прав народа Венесуэлы и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии». Трамп в течение нескольких месяцев перед вручением премии неоднократно заявлял, что получить ее должен он, поскольку он прекратил по меньшей мере шесть войн.