Жеребьевка чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором будут участвовать 48 команд, прошла в Вашингтоне в Кеннеди-центре 5 декабря.

В ходе жеребьевки участников поделили на 12 групп. В группу A попали сборные Мексики и Южной Африки, которые встретятся в матче открытия ЧМ-2026; третьей участницей группы стала Южная Корея, а четвертый участник определится в марте.

Как отмечает «Спортс», в других группах выделяются матчи Бразилия — Марокко, Франция — Норвегия, Англия — Хорватия, Испания — Уругвай, Португалия — Колумбия.

На церемонии жеребьевки, как сообщает Reuters, Международная федерация футбола (ФИФА) отметила президента США Дональда Трампа. Он стал первым лауреатом Премии мира ФИФА, которую учредили в ноябре 2025 года. Его наградили за усилия по продвижению диалога и деэскалации в некоторых из самых горячих точек мира.

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Дональд Трамп в 2025 году активно боролся за Нобелевскую премию мира. Трамп неоднократно указывал на то, что после возвращения в Белый дом он смог урегулировать ряд конфликтов в разных частях мира. Однако лауреатом премии стала лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корино Мачадо.

