Лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо передала Трампу свою медаль Нобелевской премии мира. Он назвал это «прекрасным жестом»

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо передала президенту США Дональду Трампу на встрече в Белом доме свою медаль Нобелевской премии мира, лауреатом которой стала в 2025 году.

«Я вручила президенту Соединенных Штатов медаль Нобелевской премии мира», — рассказала она журналистам после встречи, передает CNN.

Саму встречу с Трампом она назвала «исторической» и «невероятной».

Трамп в соцсети Truth Social позже написал, что Мачадо — «замечательная женщина, которая многое пережила».

«Для меня было огромной честью встретиться сегодня с Марией Кориной Мачадо из Венесуэлы. Она замечательная женщина, которая многое пережила. Мария вручила мне Нобелевскую премию мира за мою работу. Это был прекрасный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!» — заявил президент США.

После того, как США атаковали Венесуэлу и захватили президента страны Николаса Мадуро, Мачадо заявила, что оппозиция готова взять власть в Венесуэле в свои руки. В свою очередь Трамп, выступая на пресс-конференции по итогам нападения на Венесуэлу, заявил, что Мачадо будет тяжело стать лидером страны. Он назвал ее «приятной женщиной», но, по его словам, у нее «нет поддержки и уважения» внутри Венесуэлы.

The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме писала, что Трамп отказался поддерживать Мачадо из-за того, что она не уступила ему Нобелевскую премию мира. «Если бы она отказалась [от Нобелевской премии мира] и сказала: „Я не могу принять ее, потому что она принадлежит Дональду Трампу“, она бы сегодня была президентом Венесуэлы», — говорил один из собеседников издания.

Лауреатом Нобелевской премии мира Мачадо стала в октябре 2025 года. Тогда она назвала эту награду «признанием борьбы всех венесуэльцев», которое станет стимулом «завоевать свободу». Она посвятила премию «страдающему народу Венесуэлы и президенту Трампу за его решительную поддержку нашего дела».

Нобелевский комитет заявлял, что после объявления о присуждении Нобелевской премии «она не может быть отозвана, разделена или передана другим лицам».

Читайте также

«США вернулись. А вместе с ними вернулись и забытые страхи». Что будет дальше с Венесуэлой? И как действия США изменят всю Латинскую Америку? Обсуждаем с экспертом по региону Владимиром Рувинским

Читайте также

«США вернулись. А вместе с ними вернулись и забытые страхи». Что будет дальше с Венесуэлой? И как действия США изменят всю Латинскую Америку? Обсуждаем с экспертом по региону Владимиром Рувинским