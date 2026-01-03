Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо: в Венесуэле настало время свободы

Оппозиция готова взять власть в руки в Венесуэле после того, как США захватили президента Николаса Мадуро, объявила лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо.

«Венесуэльцы, настало время свободы! Николас Мадуро предстал перед международным правосудием за чудовищные преступления, совершенные против венесуэльцев и граждан многих других стран. Учитывая его отказ принять решение путем переговоров, правительство Соединенных Штатов выполнило свое обещание соблюдать закон», — говорится в обращении Мачадо, опубликованном в соцсети Х.

По словам лидера венесуэльской революции, сейчас в стране наступает время для «установления народного и национального суверенитета». «Мы восстановим порядок, освободим политических заключенных, построим исключительную нацию и вернем наших детей домой», — заявила она.

Как считает Мачадо, Венесуэлу должен возглавить бывший кандидат в президенты Эдмундо Гонсалес Уррутия.

Сегодня мы готовы выполнить свой мандат и взять власть. Давайте оставаться бдительными, активными и организованными до тех пор, пока не будет осуществлен демократический переход. Переход, который требует участия ВСЕХ нас.

К венесуэльцам внутри нашей страны: будьте готовы выполнить то, о чем мы скоро сообщим вам по официальным каналам.

К венесуэльцам за рубежом: нам нужна ваша мобилизация, активизация правительств и граждан мира и вовлечение их в великую операцию по построению новой Венесуэлы.

В эти решающие часы примите всю мою силу, мою уверенность и мою любовь. Мы остаемся бдительными и на связи.

ВЕНЕСУЭЛА БУДЕТ СВОБОДНА!

В июле 2024 года в Венесуэле прошли президентские выборы, на которых кандидатом от оппозиции стал 74-летний бывший дипломат Эдмундо Гонсалес Уррутия. Национальный избирательный совет Венесуэлы после закрытия участков объявил о победе Николаса Мадуро с результатом 51% голосов. Оппозиция со ссылкой на данные независимых опросов утверждала, что большинство избирателей поддержали Гонсалеса. Спустя несколько дней Госдепартамент США признал Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле.

Мария Корино Мачадо была депутатом венесуэльского парламента, в 2012 году она баллотировалась на пост президента. В 2024 году Мачадо стала одним из лидеров протеста против правительства Мадуро и не признала результаты президентских выборов. В октябре 2025-го Мачадо присудили Нобелевскую премию мира «за неустанную работу по защите демократических прав народа Венесуэлы и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии». Мачадо назвала премию «признанием борьбы всех венесуэльцев», которое станет стимулом «завоевать свободу».

Читайте также

Трамп сверг Мадуро. Президент Венесуэлы захвачен американскими войсками Онлайн «Медузы»

Читайте также

Трамп сверг Мадуро. Президент Венесуэлы захвачен американскими войсками Онлайн «Медузы»