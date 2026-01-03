Трамп сверг Мадуро. Президент Венесуэлы захвачен американскими войсками Онлайн «Медузы»
Что произошло:
- США в ночь на 3 января (утром по московскому времени) нанесли удары по столице Венесуэлы Каракасу.
- Очевидцы сообщали о взрывах на военной базе в Фуэрте-Тиуна, где располагается высшее военное руководство страны, а также члены правительства.
- Вскоре президент Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабный удар по Венесуэле. По его словам, президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с супругой захвачены и вывезены из страны.
Представители лидера венесуэльской оппозиции и лауреата Нобелевской премии мира Марии Корины Мачадо отказываются комментировать операцию США в Венесуэле, передает Associated Press.
Последний раз Мачадо видели на публике в декабре, когда она смогла добраться до Норвегии, где ей вручили премию.
Мария Корино Мачадо была депутатом венесуэльского парламента, в 2012 году она баллотировалась на пост президента. В 2024 году, когда президент Венесуэлы Николас Мадуро переизбирался на очередной срок, она была одним из лидеров протеста против правительства Мадуро и не признала результаты голосования.
Заявление Генпрокурора США Пэм Бонди:
Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес были предъявлены обвинения в Южном округе Нью-Йорка. Николасу Мадуро предъявлены обвинения в наркотерроризме, заговоре с целью ввоза кокаина, хранении оружия и взрывных устройств, а также в заговоре с целью завладения оружием и взрывными устройствами против США.
Вскоре они столкнутся со всей тяжестью гнева американского правосудия на американской земле в американских судах. От имени министерства юстиции США я хотела бы поблагодарить президента Трампа за то, что у него хватило смелости потребовать привлечения к ответственности [Мадуро], и огромное спасибо нашим храбрым военным, которые провели невероятную и весьма успешную миссию по поимке этих двух предполагаемых международных наркоторговцев.
Сторонники Николаса Мадуро утром 3 января в центре Каракаса
Трамп отдал приказ о задержании Мадуро несколько дней назад — CNN
Такую информацию приводит CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Местонахождение Мадуро было отслежено ЦРУ, которому президент США дал разрешение на секретную деятельность в Венесуэле еще несколько месяцев назад.
Где сейчас находится президент Венесуэлы, до сих пор неизвестно.
Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб выступил с заявлением по телевидению, в котором осудил нападение США. Он назвал это «преступным террористическим актом», в результате которого есть погибшие и раненые.
Он также повторил требование других официальных лиц Венесуэлы предоставить доказательства того, что Николас Мадуро и его жена Силия Флорес живы.
Госсекретарь Рубио повторил, что Мадуро (по версии США) — не президент Венесуэлы, а глава наркокартеля
Глава Госдепартамента США Марко Рубио вновь опубликовал свой твит от 27 июля, в котором заявил, что Николас Мадуро не является президентом Венесуэлы, а его режим — легитимным правительством. По словам Рубио, Мадуро возглавляет «Картель Солнц» — наркокартель, захвативший власть в стране. Его обвиняют во ввозе наркотиков в США, писал Рубио.
Как отмечает NYT, позиция Рубио, вероятно, призвана развеять опасения, в том числе со стороны республиканских законодателей, относительно законности ударов по Каракасу и захвата Мадуро.
Россия «предельно встревожена» сообщениями о захвате Мадуро
МИД РФ выпустил еще одно заявление, в котором призвал «незамедлительно внести ясность» в ситуацию с захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Предельно встревожены сообщениями о том, что президент Венесуэлы Н.Мадуро с супругой в ходе сегодняшних агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Призываем незамедлительно внести ясность в эту ситуацию. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, уважение которого является ключевым принципом международного права.
США еще в 2020 году заочно предъявили обвинения Мадуро в коррупции, торговле наркотиками и других преступлениях, напоминает The New York Times. Госдепартамент объявил о вознаграждении в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы.
Обвинительное заключение было вынесено Окружным судом Нью-Йорка.
ЕС призывает к «сдержанности»
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что поговорила с госсекретарем США Марко Рубио и послом ЕС в Каракасе.
«ЕС неоднократно заявлял, что Мадуро не хватает легитимности, и выступал за мирный переходный период. При любых обстоятельствах необходимо соблюдать принципы международного права и Устава ООН. Мы призываем к сдержанности. Безопасность граждан ЕС в стране является нашим главным приоритетом», — написала Каллас в соцсети X.
Каракас после атаки США. Фотографии
Сенатор-республиканец Майк Ли заявил, что поговорил с госсекретарем США Марко Рубио. Рубио сообщил ему, что Мадуро был арестован американскими военными для проведения судебного разбирательства по уголовным обвинениям в Соединенных Штатах.
«Он [Рубио] не ожидает никаких дальнейших действий в Венесуэле теперь, когда Мадуро находится под стражей в США», — заявил Ли.
Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау прокомментировал захват Николаса Мадуро американскими военными.
«Новая эра для Венесуэлы! Тиран повержен. Теперь он наконец-то предстанет перед правосудием за свои преступления», — написал он в соцсети X.
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, выступая по государственному телевидению, заявила, что местонахождение Николаса Мадуро и его жены ей неизвестно.
Она попросила Трампа предоставить доказательства того, что они живы, передает The New York Times.
МИД России: США совершили акт вооруженной агрессии против Венесуэлы, это вызывает глубокую озабоченность и осуждение
Предлоги, приводящиеся в обоснование таких действий, несостоятельны. Идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, готовностью выстраивать отношения доверия и предсказуемости.
В складывающейся ситуации важно, прежде всего, не допустить дальнейшей эскалации, настроиться на нахождение выхода из положения путем диалога. Исходим из того, что все партнеры, у которых могут быть претензии друг к другу, должны искать пути к решению проблем через диалоговые развязки. Мы готовы их в этом поддерживать.
<…> Подтверждаем нашу солидарность с венесуэльским народом, поддержку курсу его боливарианского руководства, направленному на защиту национальных интересов и суверенитета страны.
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино назвал атаку США «трусливым актом» и заявил, что страна не поддастся американскому давлению.
По его словам, эти действия не связаны с борьбой с наркотрафиком, а направлены на принудительную смену власти в стране, передает The Wall Street Journal со ссылкой на его видеообращение.
Источник The New York Times заявил, что в ходе операции не было потерь среди американских военных. Есть ли жертвы среди венесуэльцев, собеседник издания комментировать не стал.
Власть в Венесуэле должна перейти вице-президенту Делси Родригес
The New York Times пишет, что если заявление президента США Дональда Трампа о захвате Мадуро подтверждается, то, согласно Конституции Венесуэлы, то власти в стране должна перейти вице-президенту Делси Родригес, которая занимается экономической политикой.
Мадуро был захвачен подразделением «Дельта Форс» — CBS News
По данным источников CBS News, президент Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен силами военнослужащих «Дельта Форс» — элитного подразделения специального назначения вооруженных сил США.
Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он утверждает, что президент страны Николас Мадуро схвачен и вывезен из страны
«Соединенные Штаты Америки успешно нанесли крупномасштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей супругой был схвачен и вывезен самолетом из страны. Эта операция была проведена совместно с правоохранительными органами США. Подробности читайте позже. Сегодня в 11 часов утра (19:00 мск — прим. „Медузы“) в Мар-а-Лаго состоится пресс-конференция. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!» — говорится в заявлении Трампа, которое он опубликовал в соцсети Truth Social.