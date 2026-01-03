Трамп сверг Мадуро. Президент Венесуэлы захвачен американскими войсками Онлайн «Медузы»

Представители лидера венесуэльской оппозиции и лауреата Нобелевской премии мира Марии Корины Мачадо отказываются комментировать операцию США в Венесуэле, передает Associated Press.

Последний раз Мачадо видели на публике в декабре, когда она смогла добраться до Норвегии, где ей вручили премию.

Мария Корино Мачадо была депутатом венесуэльского парламента, в 2012 году она баллотировалась на пост президента. В 2024 году, когда президент Венесуэлы Николас Мадуро переизбирался на очередной срок, она была одним из лидеров протеста против правительства Мадуро и не признала результаты голосования.