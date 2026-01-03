Перейти к материалам
новости
Что происходит в Венесуэле после американских ударов и свержения Николаса Мадуро. Фотографии
14:56, 3 января 2026
Источник: Meduza
Окрестности главной военной базы Каракаса Фуэрте-Тиуна после американской атаки. 3 января 2026 года
Matias Delacroix / AP / Scanpix / LETA
Дым над военной базой Фуэрте-Тиуна после американских ударов 3 января
Matias Delacroix / AP / Scanpix / LETA
Очередь у окошка круглосуточной аптеки в Каракасе
Maxwell Briceno / Reuters / Scanpix / LETA
Боец Национальной гвардии Венесуэлы в районе военной базы Фуэрте-Тиуна в Каракасе
Federico Parra / AFP / Scanpix / LETA
Дым над морским портом Ла-Гуайра, ставшим одной из целей американских ударов
Matias Delacroix / AP / Scanpix / LETA
Поврежденные контейнеры в порту Ла-Гуайра
Matias Delacroix / AP / Scanpix / LETA
Уничтоженная установка ПВО на военном аэродроме имени генералиссимуса Франсиско де Миранды (Ла-Карлота) в Каракасе
Leonardo Fernandez Viloria / Reuters / Scanpix / LETA
Улица в Каракасе. 3 января 2026 года
Gaby Oraa / Reuters / Scanpix / LETA
Сторонники властей Венесуэлы с портретами Николаса Мадуро (справа) и покойного президента Уго Чавеса (слева) на улице в Каракасе
Matias Delacroix / AP / Scanpix / LETA
Вооруженные сторонники Николаса Мадуро возле президентского дворца в Каракасе
Federico Parra / AFP / Scanpix / LETA
Очередь около продуктового магазина в Каракасе
Gaby Oraa / Reuters / Scanpix / LETA
Заправочная станция в Каракасе. 3 января 2026 года
Maxwell Briceno / Reuters / Scanpix / LETA
Каракас. 3 января 2026 года
Matias Delacroix / AP / Scanpix / LETA
Полиция в Ла-Гуайре, также подвергшейся американским ударам
Matias Delacroix / AP / Scanpix / LETA
