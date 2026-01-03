Венесуэла без Мадуро Главное о том, как США свергли власть в соседней стране

Вооруженный сторонник Николаса Мадуро на улице в Каракасе. 3 января 2026 года Pedro Mattey / AFP /Scanpix / LETA

Трамп выступил на пресс-конференции в своей резиденции Мар-о-Лаго. США будут «управлять Венесуэлой», пока не смогут обеспечить «безопасный, настоящий и справедливый транзит власти». По его словам, США не могут допустить, чтобы при новой власти была «та же ситуация, что и прежде». Трамп также заявил, что американские нефтяные компании отремонтируют нефтяную инфраструктуру в Венесуэле и «начнут зарабатывать деньги для страны».

Как именно США собираются взять на себя управление Венесуэлой, Трамп не уточнил; данных о том, что США как-либо контролируют органы власти и административные здания в Каракасе, нет. В конце своего заявления Трамп предупредил венесуэльских политиков и военных, что «их постигнет судьба Мадуро, если они не будут вести себя справедливо по отношению к своему народу». Трамп заявил, что военные готовы провести «вторую, более мощную волну» ударов, однако, по его мнению, в этом уже нет необходимости.

В ответ на уточняющие вопросы журналистов о том, как именно США собираются управлять Венесуэлой, Трамп заявил, что госсекретарь Марко Рубио говорил с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес — и что она якобы согласна «делать то, что мы считаем нужным, чтобы снова сделать Венесуэлу великой». Информация о контактах Родригес с властями США пока не подтверждена.

Трамп также заявил, что не боится признать, что в случае необходимости в стране будут присутствовать американские военные.

Пресс-конференция Дональда Трампа, министра обороны Пита Хегсета (справа), генерала Дэна Кейна (слева) и госсекретаря Марко Рубио в Мар-о-Лаго 3 января 2026 года Jim Watson / AFP / Scanpix / LETA

Николас Мадуро и его жена Силия Флорес находятся на военном корабле и будут доставлены в Нью-Йорк, заявил Трамп в интервью Fox News перед пресс-конференцией. «Их вывезли на вертолетах, полет был хороший, я уверен, им понравилось. Но они убили множество людей, не забывайте», — заявил президент США.

По данным источников ABC News, Мадуро доставят на базу в Гуантанамо на Кубе, откуда самолетом отправят в Нью-Йорк. В США супруги Мадуро, как ожидается, предстанут перед судом по ряду обвинений, в том числе сговор с целью занятия наркотерроризмом и экспорта кокаина.

Трамп в интервью Fox News раскрыл некоторые детали операции по захвату Мадуро. В частности, по его словам, американские военные — для тренировки — построили копию одного из домов, где жил Мадуро. По утверждению президента США, его семью захватили в тот момент, когда они пытались попасть в защищенную «безопасную комнату». Трамп утверждает, что смотрел за операцией в прямом эфире — «как телешоу». Президент США также рассказал, что в ходе операции один из американских вертолетов был подбит. Несколько военнослужащих были ранены, но они смогли покинуть Венесуэлу.

По данным источников The Washington Post, в подготовке операции участвовали сотрудники ЦРУ, которые определили местонахождение президента Венесуэлы и его жены. Бойцы элитного армейского подразделения «Дельта», командированные с Ближнего Востока и из Северной Африки, на протяжении нескольких недель изучали, где находится Мадуро, пишет газета.

Позже эту информацию в общих чертах подтвердил председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн. По словам Кейна, в операции участвовали более 150 самолетов и вертолетов, которые располагались на 20 военных базах.

Сторонники Мадуро выступили с публичными обращениями после атаки. В их числе — вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, к которой могут перейти президентские полномочия до проведения новых выборов, а также министр внутренних дел Диосдадо Кабельо, генпрокурор Тарек Уильям Сааб и министр обороны Владимир Падрино Лопес. Они осудили американское нападение и призвали граждан защитить страну.

Лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо опубликовала заявление о том, что для венесуэльцев настало время свободы. По ее мнению, страну должен возглавить кандидат в президенты на выборах 2024 года, 74-летний Эдмундо Гонсалес Уррутия. «Николас Мадуро предстанет перед международным правосудием из-за чудовищных преступлений, совершенных против венесуэльцев и граждан других стран. Учитывая его отказ принять решение путем переговоров, США выполнили свое обещание обеспечить соблюдение закона», — заявила она.

Улицы Каракаса 3 января были пустыми; у немногих открытых супермаркетов и аптек выстраивались очереди желающих запастись продуктами и лекарствами, сообщала газета El Nacional. Метро и автобусы, по данным издания, не ходили. По сообщению журналистов, в центре Каракаса на улицы вышли сторонники свергнутого президента, требовавшие его возвращения в страну.

Сторонники Мадуро около президентского дворца в Каракасе MIGUEL GUTIERREZ / EPA / Scanpix / LETA

Фотографии из Венесуэлы

Что происходит в Венесуэле после американских ударов и свержения Николаса Мадуро. Фотографии

Фотографии из Венесуэлы

Что происходит в Венесуэле после американских ударов и свержения Николаса Мадуро. Фотографии

Минюст США, уже выдвигавший обвинения против Мадуро в 2020 году, опубликовал новое обвинительное заключение. В нем утверждается, в частности, что Мадуро еще в бытность депутатом Национальной ассамблеи в 2000-е годы участвовал в организации перевозок кокаина, а впоследствии, будучи министром иностранных дел (с 2006 по 2013 год), предоставлял наркоторговцам венесуэльские дипломатические паспорта и помогал создавать дипломатическое прикрытие самолетам, на которых деньги от продажи наркотиков перевозили из Мексики в Венесуэлу. На посту президента Мадуро «позволил коррупции, подпитываемой кокаином, процветать для его выгоды, для выгоды участников правящего режима и членов его семьи». Среди других обвиняемых в документе названы его жена Силия Флорес и сын Николас Мадуро Гэрра, известный как «Николасито» и «Принц», а также министр внутренних дел, юстиции и мира Диосдадо Кабельо.

США обвиняют Мадуро и других фигурантов дела в сотрудничестве с «наркотеррористами» из колумбийских организаций FARC (Революционные вооруженные силы Колумбии) и ELN (Армия национального освобождения), мексиканских картелей «Синалоа» и «Лос-Сетас» и базирующейся в Венесуэле группировки «Трен де Арагуа».

Читайте также

Трамп сверг Мадуро. Президент Венесуэлы захвачен американскими войсками Здесь — все подробности. Мы следили за событиями этого дня

Читайте также

Трамп сверг Мадуро. Президент Венесуэлы захвачен американскими войсками Здесь — все подробности. Мы следили за событиями этого дня