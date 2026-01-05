The Washington Post: Трамп не поддержал лидера оппозиции Венесуэлы, потому что она не отказалась от Нобелевской премии мира в его пользу

Дональд Трамп отказался поддерживать лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо из-за того, что она не уступила ему Нобелевскую премию мира. Об этом сообщили The Washington Post два источника, близкие к Белому дому.

По словам одного из собеседников газеты, несмотря на то, что Мачадо посвятила награду Трампу, ее решение принять премию было «величайшим грехом».

«Если бы она отказалась и сказала: „Я не могу принять ее, потому что она принадлежит Дональду Трампу“, она бы сегодня была президентом Венесуэлы», — сказал источник.

Трамп, выступая на пресс-конференции по итогам нападения на Венесуэлу и захвата Николаса Мадуро, заявил, что Мачадо будет тяжело стать лидером страны. Он назвал ее «приятной женщиной», но, по его словам, у нее «нет поддержки и уважения» внутри Венесуэлы.

Соратники Мачадо были застигнуты врасплох комментариями Трампа, рассказал The Washington Post человек, близкий к ее команде.

Лауреатом Нобелевской премии мира Мачадо стала в октябре 2025 года. Тогда она назвала эту награду «признанием борьбы всех венесуэльцев», которое станет стимулом «завоевать свободу». Она посвятила премию «страдающему народу Венесуэлы и президенту Трампу за его решительную поддержку нашего дела».

После того, как американский спецназ захватил Николаса Мадуро, Мачадо заявила, что оппозиция готова взять власть в Венесуэле в свои руки. По ее мнению, Венесуэлу должен возглавить 74-летний бывший дипломат Эдмундо Гонсалес Уррутия, который был кандидатом от оппозиции на президентских выборах в 2024 году.

В свою очередь Трамп заявил, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес готова сотрудничать с американской администрацией. Сама Родригес изначально раскритиковала США за атаку на Венесуэлу, но позже призвала к диалогу и сотрудничеству.

Мария Корина Мачадо была депутатом венесуэльского парламента, в 2012 году она баллотировалась на пост президента. В 2024 году Мачадо стала одним из лидеров протеста против правительства Мадуро и не признала результаты президентских выборов.

