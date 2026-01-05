Временный президент Венесуэлы обратилась к Трампу с призывом к миру и диалогу

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес опубликовала обращение к президенту США Дональду Трампу, в котором призвала Вашингтон к сотрудничеству.

По ее словам, Венесуэла «подтверждает свою приверженность миру и мирному сосуществованию» и считает своей приоритетной задачей построение «сбалансированных и уважительных международных отношений» с США и странами региона, «основанных на суверенном равенстве и невмешательстве».

«Президент Дональд Трамп — наш народ и наш регион заслуживают мира и диалога, а не войны. Это всегда было позицией президента Николаса Мадуро, и это позиция всей Венесуэлы в данный момент. Это та Венесуэла, в которую я верю, та Венесуэла, которой я посвятила свою жизнь. <…> Венесуэла имеет право на мир, развитие, суверенитет и будущее», — говорится в заявлении Родригес.

Трамп в разговоре с журналистами на борту президентского самолета заявил, что Родригес должна предоставить США «полный доступ» к ресурсам страны.

«Нам нужен полный доступ. Нам нужен доступ к нефти и другим ресурсам в их стране, которые позволят нам восстановить их страну», — приводит слова президента США CNN.

4 января в разговоре с The Atlantic Трамп заявил, что Делси Родригес «заплатит очень высокую цену», если откажется от сотрудничества с США. «Если она не поступит правильно, ей придется заплатить очень высокую цену, вероятно, даже больше, чем Мадуро», — сказал Трамп.

Верховный суд Венесуэлы 3 января назначил вице-президента Делси Родригес временной главой государства. Это произошло после того, как американские спецназовцы похитили в Каракасе и вывезли из Венесуэлы в Нью-Йорк президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Власти США намерены отдать Мадуро под суд по обвинениям в «наркотерроризме».

На пресс-конференции, посвященной итогам военной операции в Каракасе, Дональд Трамп объявил, что временное управление Венесуэлой будет осуществлять его администрация — до «безопасной, надлежащей и разумной передачи власти». Он утверждал, что Делси Родригес в частном порядке выразила готовность сотрудничать с США. Однако вскоре временный президент Венесуэлы выступила по государственному телевидению и осудила «военную агрессию США», назвав единственным законным президентом страны Николаса Мадуро.

Захват Мадуро в Каракасе — это уникальная операция? Как она была организована? Почему армия Венесуэлы не дала отпор американским военным? И достиг ли Трамп своих целей?

