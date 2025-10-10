В Осло объявили лауреата Нобелевской премии мира за 2025 год. Награду присудили Марии Корино Мачадо «за неустанную работу по защите демократических прав народа Венесуэлы и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».

Мачадо была депутатом венесуэльского парламента, в 2012 году она баллотировалось на пост президента. В 2014 году была одним из лидеров протеста против правительства президента Николаса Мадуро. В 2024 году Мачадо, остающаяся в Венесуэле, но вынужденная скрываться, стала лауреатом премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова, которую вручает Европейский парламент. Премию с Мачадо разделил другой оппозиционный венесуэльский политик — Эдмундо Гонсалес.

В 2024 году Нобелевскую премию мира получила японская организации «Нихон Хиданкио», объединяющей жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

Премия мира, лауреатов которой объявляют в Осло, предпоследняя на нобелевской неделе. 13 октября объявят последних в 2025 году нобелевских лауреатов — обладателей премии по экономике памяти Альфреда Нобеля (ее учредил Банк Швеции в 1968 году).

Ранее уже стали известны лауреаты Нобелевской премии в области медицины и физиологии, физики, химии и литературы.

Награды лауреатам вручат в Стокгольме и Осло 10 декабря — в день смерти Альфреда Нобеля.

