Нобелевскую премию мира дали организации, объединяющей жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки

В Осло объявлены лауреаты Нобелевской премии мира. В 2024 году ее присудили японской организации «Нихон Хиданкио», объединяющей жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки (хибакуся).

Награду присудили «за усилия по построению мира, свободного от ядерного оружия». Организация, отметил Нобелевский комитет, «демонстрирует свидетельствами очевидцев, что ядерное оружие никогда больше не должно быть применено».

Российские власти в 2024 году заявили, что готовятся изменить ядерную доктрину — впервые с 2020 года. Речь, в частности, идет о том, чтобы рассматривать как основание для нанесения ядерного удара «агрессию против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерного государства», а также массированную воздушную атаку неядерными средствами, в том числе беспилотниками.

Украина обвинила Россию в «ядерном шантаже», а командование НАТО на фоне этого анонсировало проведение ядерных учений Steadfast Noon во второй половине октября.

Обновление: Сопредседатель «Нихон Хиданкио» Мимаки Тосиюки на пресс-конференции по поводу присуждения его организации Нобелевской премии мира подчеркнул, что ядерное оружие должно быть полностью уничтожено. «Говорят, что благодаря ядерному оружию во всем мире поддерживается мир. Но ядерное оружие может быть использовано террористами», — сказал он. «Например, если Россия применит его против Украины, Израиль — против сектора Газа, на этом все не закончится. Политики должны знать эти вещи» (цитата по The Guardian). Мимаки Тосиюки также сравнил положение детей в секторе Газа с положением японских детей после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. В секторе Газа на руках у родителей истекающие кровью дети — «как в Японии 80 лет назад», сказал он (цитата по AFP).

Премия мира — предпоследняя на нобелевской неделе. Ранее стали известны имена нобелевских лауреатов по физиологии и медицине, физике, химии и литературе.

14 октября объявят последних в 2024 году нобелевских лауреатов — обладателей премии по экономике памяти Альфреда Нобеля (ее учредил Банк Швеции в 1968 году).

Награды лауреатам вручат в Стокгольме и Осло 10 декабря — в день смерти Альфреда Нобеля.