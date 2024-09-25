Глава офиса президента Украины назвал «ядерным шантажом» и «запугиванием» предложение Путина изменить ядерную доктрину России

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал «ядерным шантажом» предложение Владимир Путина изменить подходы к применению ядерных сил России.

«Кроме ядерного шантажа, в РФ больше нет ничего, никаких других инструментов запугивания мира. Эти инструменты не сработают», — написал Ермак в своем телеграм-канале.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал заявления Путина «репутационным дном». «Человек начинает трехдневную „специальную военную операцию“, а сегодня трясущимися руками с листа бумаги зачитывает следующее: смотрите, если мы будем провоцировать конвенционным оружием эту войну, то мы будем использовать против неядерного государства ядерное оружие. Ну это абсолютно репутационное дно», — сказал он в эфире украинского телемарафона.

По словам советника, власти России не понимают, как остановить войну: «Очевидно, что Российская Федерация не понимает, как остановить то, что дальше будет продолжаться в этой войне».

Владимир Путин 25 сентября провел совещание Совета безопасности России по ядерному сдерживанию, на котором предложил изменить подходы к применению ядерных сил страны. В частности, он заявил, что РФ будет рассматривать возможность применения ядерного оружия в случае атак беспилотников, самолетов и других летательных аппаратов.

Как Россия пугает Запад и Украинувозможностью применения ядерного оружия

О ядерном конфликте России и Запада в последнее время говорят так часто, что становится по-настоящему тревожно. Мы и правда на пороге чего-то страшного? Разбираем эскалацию, в которой смешались шантаж, блеф и пугающая неизвестность

Как Россия пугает Запад и Украинувозможностью применения ядерного оружия

О ядерном конфликте России и Запада в последнее время говорят так часто, что становится по-настоящему тревожно. Мы и правда на пороге чего-то страшного? Разбираем эскалацию, в которой смешались шантаж, блеф и пугающая неизвестность