У США есть новая стратегия национальной безопасности Пересказываем ее главные принципы (спойлер: война России с Украиной — вопрос второстепенный)
Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала новую стратегию национальной безопасности — документ, закрепляющий принципы и приоритеты внешней и оборонной политики США. В стратегии закреплены несколько радикальных поворотов, которые Трамп уже фактически совершил: отказ от стремления к глобальному доминированию, повышенное внимание к Латинской Америке и Азии, Европа и Ближний Восток — на втором плане. Судя по этому документу, российско-украинская война — это второстепенный вопрос для Трампа и его внешнеполитической команды.
Главное из стратегии США
- США отказываются от идеи, что в сферу их национальных интересов входит все, что происходит в мире;
- принцип «мир через силу»: США намерены обеспечить свое экономическое, технологическое и военное превосходство, чтобы предотвратить ущерб их интересам;
- США будут лишь в самом крайнем случае вмешиваться в дела других стран;
- «гибкий реализм»: США готовы иметь дело с любыми режимами и не будут выставлять в качестве условия сотрудничества с другими странами демократизацию, либерализацию или какие-то другие изменения в этих странах;
- США ставят национальные государства с их ценностями и интересами выше наднациональных организаций;
- США намерены защищать свой суверенитет и уважать суверенитет других стран;
- «баланс сил»: США отказываются от стремления к глобальному доминированию и признают, что у других крупных и богатых стран есть собственные сферы влияния;
- американская политика будет нацелена не просто на экономический рост, а на поддержку работающих американцев;
- США будут настаивать на честном сотрудничестве со всеми своими партнерами и не будут позволять другим странам себя эксплуатировать; в частности, они требуют, чтобы их союзники сами тратили деньги на свою оборону, а не полагались на американскую защиту;
- США будут полагаться на меритократию; в то же время они намерены защищать свой рынок труда и всегда и всюду отдавать предпочтение американцам.
Что США будут делать в Америке
Документ прямо провозглашает возвращение к «доктрине Монро», предполагающей, что Западное полушарие закрыто для влияния держав Восточного полушария. В 1823 году, когда эту доктрину провозгласил тогдашний президент США Джеймс Монро, она подразумевала отстаивание независимости бывших колоний в Америке (включая сами США) от европейских держав. «Трамповское дополнение доктрины Монро» (термин, использованный в документе) означает: «Мы не позволим конкурентам из-за пределов полушария размещать в нашем полушарии свои войска или другие источники угрозы, а также владеть жизненно важными активами или контролировать их».
Что США будут делать в Азии
В Азии США намерены «изменить баланс экономических отношений с Китаем», в том числе добиться отмены практик, дающих Китаю несправедливые конкурентные преимущества перед США, таких как субсидирование промышленности. Также США будут проводить политику сдерживания, направленную на предотвращение войны в Индо-Тихоокеанском регионе — в первую очередь, силового захвата Китаем Тайваня. Для этого они среди прочего будут требовать повышения оборонных расходов от своих ключевых союзников в регионе — Японии и Южной Кореи.
Что США будут делать в Европе
От Европы США прямо требуют взять на себя ответственность за собственную оборону и перестать полагаться на американскую защиту. Вместе с тем в стратегии содержится резкая критика европейских правительств за их миграционную политику и ограничение политической конкуренции — в первую очередь, правых партий и движений. США намерены остановить расширение НАТО и «восстановить стратегическую стабильность» с Россией.
А что насчет войны России с Украиной?
Российско-украинской войне в документе посвящен один абзац: США стремятся к тому, чтобы как можно скорее закончились боевые действия и началось экономическое восстановление. Стратегия не содержит какой-либо критики российской агрессии — при этом ее авторы критикуют европейские правительства за «нереалистичные ожидания относительно хода войны».