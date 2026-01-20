Трамп пригрозил ввести пошлины на французские вина из-за отказа Макрона присоединиться к Совету мира
Дональд Трамп раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за отказ присоединиться к создаваемому президентом США Совету мира, сообщает Bloomberg.
«Он никому не нужен, потому что очень скоро покинет свой пост. Я введу пошлины в 200% на его [французские] вина и шампанское, и он присоединится [к Совету мира]», — сказал Трамп журналистам.
Президент США также подтвердил, что приглашение присоединиться к Совету мира получил президент РФ Владимир Путин.
О том, что Макрон не собирается принимать приглашение Трампа присоединиться к Совету мира, сообщил 19 января Bloomberg, ссылаясь на источник. По словам собеседника агентства, президент Франции считает, что устав новой организации выходит за рамки вопросов сектора Газа, как предполагалось изначально. О решении Макрона также сообщало издание Le Monde со ссылкой на источник, близкий к президенту Франции.
Совет мира изначально задумывался как международный орган для управления сектором Газа после прекращения огня. Однако согласно проекту устава Совета, это будет международная организация, «стремящаяся содействовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтами или находящихся под угрозой». Первым председателем организации станет сам Трамп. Он лично будет решать, кого туда пригласить. У стран, желающих получить постоянное место в Совете, администрация Трампа запрашивает взнос в размере не менее одного миллиарда долларов.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 19 января рассказал, что Путин получил приглашение войти в состав Совета мира. По его словам, Москва изучает все детали предложения и надеется на контакты с американской стороной «с тем, чтобы прояснить все нюансы».