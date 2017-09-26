Главное за 26 сентября — в «Вечерней Медузе» Порфирий Петрович и вежливые медведи 🐻
Главное
- В Москве автомобиль ФСБ насмерть сбил сотрудника ГИБДД. Что будет с водителем, неизвестно.
- Авиакомпании «ВИМ-Авиа» пришел конец. Туроператоры предрекают коллапс на рынке.
- Владимир Путин отправил в отставку второго губернатора за два дня. Поста лишился глава Нижегородской области Валерий Шанцев — давний соратник Юрия Лужкова.
- Роскомнадзор пригрозил заблокировать Facebook. Если это и произойдет, то в 2018 году.
Лучший роман Виктора Пелевина за 10 лет
Сегодня вышла новая книга Виктора Пелевина «iPhuck 10» о полицейском алгоритме Порфирии Петровиче, который расследует преступления и пишет романы. По версии нашего литературного критика Галины Юзефович, это лучший роман писателя за последние десять лет. «Текст, маскирующийся под роман, на практике оказывается интимно-интеллектуальным дневником самого писателя, из которого мы можем узнать, что же волновало Пелевина на протяжении прошлого года», — пишет Юзефович. Как следует из книги, волновали Пелевина проблемы искусственного интеллекта (как Илона Маска!) и вопросы гендера.
К чему привела серия эвакуаций в России
В сентябре в России прошла серия эвакуаций в школах, торговых центрах, административных зданиях. Всякий раз сценарий был один: поступал анонимный звонок о готовящемся теракте. Мы пересчитали эвакуированные объекты, число эвакуированных людей и городов, где были случаи «телефонного терроризма». Масштаб впечатляет. Сегодня же стало известно, что в причастности к звонкам о бомбах подозревают студента из Ставропольского края, который уехал в Сирию.
Что еще
- Дональду Трампу официально разрешили нарушать правила твиттера.
- Олег Тиньков полтора месяца назад поругался с видеоблогерами, а сейчас решил помириться. Но уголовное дело, которое завели из-за его жалоб, пока не закрыто.
- Телеканал РЕН показал фильм про плоскую Землю, который не понравился даже «Царьграду» (где тоже показывают не самые научные фильмы).
- Выяснилось, что если медведей вежливо попросить уйти, они уйдут.
💼 Спонсор рассылки
Спонсор этой рассылки — чипсы! Натуральные картофельные чипсы Naturals, вот они. Мы с ними сделали тест про картошку — то есть про блюда, которые человечество за последние 600 лет готовило из картошки.