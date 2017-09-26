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Лучший роман Виктора Пелевина за 10 лет

Сегодня вышла новая книга Виктора Пелевина «iPhuck 10» о полицейском алгоритме Порфирии Петровиче, который расследует преступления и пишет романы. По версии нашего литературного критика Галины Юзефович, это лучший роман писателя за последние десять лет. «Текст, маскирующийся под роман, на практике оказывается интимно-интеллектуальным дневником самого писателя, из которого мы можем узнать, что же волновало Пелевина на протяжении прошлого года», — пишет Юзефович. Как следует из книги, волновали Пелевина проблемы искусственного интеллекта (как Илона Маска!) и вопросы гендера.

К чему привела серия эвакуаций в России

В сентябре в России прошла серия эвакуаций в школах, торговых центрах, административных зданиях. Всякий раз сценарий был один: поступал анонимный звонок о готовящемся теракте. Мы пересчитали эвакуированные объекты, число эвакуированных людей и городов, где были случаи «телефонного терроризма». Масштаб впечатляет. Сегодня же стало известно, что в причастности к звонкам о бомбах подозревают студента из Ставропольского края, который уехал в Сирию.

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Дональду Трампу официально разрешили нарушать правила твиттера.

Олег Тиньков полтора месяца назад поругался с видеоблогерами, а сейчас решил помириться. Но уголовное дело, которое завели из-за его жалоб, пока не закрыто.

Телеканал РЕН показал фильм про плоскую Землю, который не понравился даже «Царьграду» (где тоже показывают не самые научные фильмы).

Выяснилось, что если медведей вежливо попросить уйти, они уйдут.

💼 Спонсор рассылки

Спонсор этой рассылки — чипсы! Натуральные картофельные чипсы Naturals, вот они. Мы с ними сделали тест про картошку — то есть про блюда, которые человечество за последние 600 лет готовило из картошки.