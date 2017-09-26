истории

Главное за 26 сентября — в «Вечерней Медузе» Порфирий Петрович и вежливые медведи 🐻

Meduza
16:23, 26 сентября 2017
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Главное

Лучший роман Виктора Пелевина за 10 лет

Сегодня вышла новая книга Виктора Пелевина «iPhuck 10» о полицейском алгоритме Порфирии Петровиче, который расследует преступления и пишет романы. По версии нашего литературного критика Галины Юзефович, это лучший роман писателя за последние десять лет. «Текст, маскирующийся под роман, на практике оказывается интимно-интеллектуальным дневником самого писателя, из которого мы можем узнать, что же волновало Пелевина на протяжении прошлого года», — пишет Юзефович. Как следует из книги, волновали Пелевина проблемы искусственного интеллекта (как Илона Маска!) и вопросы гендера.

К чему привела серия эвакуаций в России

В сентябре в России прошла серия эвакуаций в школах, торговых центрах, административных зданиях. Всякий раз сценарий был один: поступал анонимный звонок о готовящемся теракте. Мы пересчитали эвакуированные объекты, число эвакуированных людей и городов, где были случаи «телефонного терроризма». Масштаб впечатляет. Сегодня же стало известно, что в причастности к звонкам о бомбах подозревают студента из Ставропольского края, который уехал в Сирию.

Что еще

💼 Спонсор рассылки

Спонсор этой рассылки — чипсы! Натуральные картофельные чипсы Naturals, вот они. Мы с ними сделали тест про картошку — то есть про блюда, которые человечество за последние 600 лет готовило из картошки.

Ваш Порфирий Петро… Простите, Владимир Цыбульский
Ваш Порфирий Петро… Простите, Владимир Цыбульский

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