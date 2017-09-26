РЕН показал фильм о том, что Земля плоская. Его раскритиковал даже «Царьград»!

Телеканал «Царьград», позиционирующий себя как православное СМИ, выпустил критический материал о канале РЕН. На последнем 25 сентября показали выпуск передачи Игоря Прокопенко «Самые шокирующие гипотезы», посвященный теории плоской Земли.

«Царьград» написал в заголовке, что «телеканалы сошли с ума в погоне за сенсацией», а также привел мнение нескольких пользователей соцсетей, высмеявших фильм РЕН. Саму картину в материале называют «вызывающе неправдоподобной».

В фильме Прокопенко рассказывается, что Земля на самом деле плоская, съемки из космоса — нарисованные, а видео с экипажем МКС, двигающимся в невесомости, — компьютерная графика.

Самые шокирующие гипотезы. «А Земля-то плоская!» (25.09.2017) Военное телевидение

В сюжете РЕН также приводится аргумент одного из сторонников теории плоской Земли, который утверждает, что если бы планета была шарообразной, пилотам самолетов приходилось бы каждые несколько минут «корректировать» курс, наклоняя нос судна вперед.

Весной 2017 года другой сторонник этой теории решил проверить, наклоняется ли самолет в действительности. Он взял с собой в полет строительный уровень и 23 минуты следил за его показаниями. За это время самолет ни разу не наклонился вперед — что, по мнению экспериментатора, доказывало плоскую форму планеты.