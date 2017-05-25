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Сторонник теории плоской Земли взял строительный уровень на самолет, чтобы доказать свою правоту

Meduza
10:59, 25 мая 2017

Американец под псевдонимом D. Marble, который уверен, что Земля плоская, решил доказать свою правоту — с помощью науки!

D. Marble рассудил так: если Земля шарообразная, то самолет, летящий на одной высоте, будет вынужден компенсировать изгиб и наклоняться вперед.

«Этот парень взял на самолет уровень, чтобы доказать, что Земля плоская»

Чтобы проверить, происходит ли это на самом деле, он взял с собой в полет строительный уровень и 23 минуты следил за его показаниями. За это время, по расчетам D. Marble, самолету пришлось бы компенсировать изгиб в 8 километров. Но он не обнаружил никакого наклона — и убедился в том, что Земля плоская.

Flat Earth: Spirit Level Flight Experiment
D. Marble
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