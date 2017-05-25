шапито
Сторонник теории плоской Земли взял строительный уровень на самолет, чтобы доказать свою правоту
Американец под псевдонимом D. Marble, который уверен, что Земля плоская, решил доказать свою правоту — с помощью науки!
D. Marble рассудил так: если Земля шарообразная, то самолет, летящий на одной высоте, будет вынужден компенсировать изгиб и наклоняться вперед.
This guy brought a level onto a plane to prove the earth is flat pic.twitter.com/nBGckW9Fmc— Tuxedo Cowboy (@Tom_On_Line) May 2, 2017
Чтобы проверить, происходит ли это на самом деле, он взял с собой в полет строительный уровень и 23 минуты следил за его показаниями. За это время, по расчетам D. Marble, самолету пришлось бы компенсировать изгиб в 8 километров. Но он не обнаружил никакого наклона — и убедился в том, что Земля плоская.