Сторонник теории плоской Земли взял строительный уровень на самолет, чтобы доказать свою правоту

Американец под псевдонимом D. Marble, который уверен, что Земля плоская, решил доказать свою правоту — с помощью науки!

D. Marble рассудил так: если Земля шарообразная, то самолет, летящий на одной высоте, будет вынужден компенсировать изгиб и наклоняться вперед.

This guy brought a level onto a plane to prove the earth is flat pic.twitter.com/nBGckW9Fmc — Tuxedo Cowboy (@Tom_On_Line) May 2, 2017

Чтобы проверить, происходит ли это на самом деле, он взял с собой в полет строительный уровень и 23 минуты следил за его показаниями. За это время, по расчетам D. Marble, самолету пришлось бы компенсировать изгиб в 8 километров. Но он не обнаружил никакого наклона — и убедился в том, что Земля плоская.