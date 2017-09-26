В центре Москвы машина ФСБ насмерть сбила сотрудника ГИБДД. Главное

Авария с наездом на полицейского произошла вечером 25 сентября на Новом Арбате. Сотрудник ГИБДД стоял на разделительной полосе между потоками в том месте, где под Новым Арбатом проходит Садовое кольцо. Что он делал на перекрестке, неизвестно. По информации канала «Мэш» (связан с «Лайфом»), это был 32-летний старший лейтенант Сергей Грачев, который «ловил» машины, выезжавшие на разделительную полосу. Судя по записи с камеры наблюдения, около 22:08 двигавшийся из центра на скорости около 80 километров в час Mercedes Benz S-класса с мигалкой задел его левой передней частью кузова. Полицейский умер на месте.

Мерседес сбил полицейского на Новом Арбате в Москве. ВИДЕО с камеры наблюдения pic.twitter.com/uT2AZ9S24u — ВИДЕО Crashtimes (@crashtimes) 26 сентября 2017 г.

Полицейского сбил «мерседес» с «правительственными» номерами серии АМР. После аварии водитель сразу завесил номера, а потом снял их, но очевидцы сообщают, что у него был знак А896МР97. «Синие ведерки» относят этот номер к перечню, закрепленному за Федеральной службой безопасности. Это подтверждают источники ТАСС и «Интерфакса». За последние восемь лет номер А896МР97 был замечен как минимум на четырех машинах: ГАЗ 31105, Volkswagen Passat B5, Mercedes E-класса и Mercedes S-класса.

Машины, замеченные с номером А896МР97 migalki.net

Водителя автомобиля забрали с места аварии на машине ФСБ. Об этом РБК рассказали источники в полиции. По данным «Мэш», речь идет о гараже ФСБ, где обслуживают автомобили для сопровождения первых лиц государства. Официально о возбуждении уголовного дела против водителя ничего не сообщалось, но вести его, по информации «Интерфакса», будет военный следователь (они расследуют преступления, совершенные военнослужащими, в том числе сотрудниками ФСБ).

ФСБ пока никак не комментировала случившееся. В МВД заявили, что проводится проверка.