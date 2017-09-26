Ассоциация туроператоров России предупредила о коллапсе рынка из-за «ВИМ-Авиа»

АТОР
06:17, 26 сентября 2017
Надежный источник

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась в правительство с просьбой вмешаться в ситуацию с «ВИМ-Авиа», так как она грозит «перерасти в коллапс рынка и вызывать социальную напряженность».

По информации АТОР, из-за долгов авиакомпании могут пострадать до 100 тысяч туристов. Долг «ВИМ-Авиа» перед аэропортами превышает миллиард рублей (половина приходится на Домодедово), а платежи по лизингу самолетов просрочены на четыре месяца. Общую задолженность компании АТОР оценивает в сумму от 3 до 10 миллиардов рублей.

Всего до конца октября «ВИМ-Авиа» продала билеты 200 тысячам пассажиров, из которых половина — отправляющиеся за рубеж туристы.

С 23 сентября вылеты десятков рейсов «ВИМ-Авиа» происходят с многочасовыми задержками. 25 сентября авиакомпания объявила об отмене всех чартерных рейсов. Собственники заявили, что у компании нет оборотных средств, чтобы продолжать деятельность.
Против руководства «ВИМ-Авиа» возбуждено дело о мошенничестве, поскольку компания продавала билеты при отсутствии возможности перевозить пассажиров.
СМИ сообщали, что правительство занимается проблемами в «ВИМ-Авиа» с 21 сентября. Пока ни о каких конкретных мерах по поддержке не объявлялось.

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