Ассоциация туроператоров России предупредила о коллапсе рынка из-за «ВИМ-Авиа»

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась в правительство с просьбой вмешаться в ситуацию с «ВИМ-Авиа», так как она грозит «перерасти в коллапс рынка и вызывать социальную напряженность».

По информации АТОР, из-за долгов авиакомпании могут пострадать до 100 тысяч туристов. Долг «ВИМ-Авиа» перед аэропортами превышает миллиард рублей (половина приходится на Домодедово), а платежи по лизингу самолетов просрочены на четыре месяца. Общую задолженность компании АТОР оценивает в сумму от 3 до 10 миллиардов рублей.

Всего до конца октября «ВИМ-Авиа» продала билеты 200 тысячам пассажиров, из которых половина — отправляющиеся за рубеж туристы.