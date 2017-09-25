«ВИМ-Авиа» массово задерживает рейсы. Сможет ли авиакомпания пережить кризис?

С 23 по 25 сентября в московском аэропорту Домодедово задержали десятки рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа»; еще несколько рейсов задержали в петербургском Пулково. В компании сбои объяснили «традиционным сезонным спадом», однако 25 сентября Росавиация начала внеплановую проверку компании, у которой обнаружились серьезные финансовые проблемы. «ВИМ-Авиа» не может расплатиться с долгами за топливо, ее банкротство — один из вероятных сценариев развития событий. «Медуза» рассказывает, как развивался кризис в «ВИМ-Авиа» — и какие в связи с этим открываются перспективы у компании и ее клиентов.

С 23 сентября в России продолжается массовая задержка рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа». В субботу, 23 сентября, только в московском Домодедово задержали 19 внутренних и международных рейсов. Вечером 23 сентября задержанные рейсы начали вылетать, однако 24 сентября снова были задержаны шесть рейсов. На момент публикации этого материала в столице задерживались четыре внутренних и международных рейса перевозчика, еще два — в Санкт-Петербурге.

«ВИМ-Авиа» — десятая в России по числу перевезенных пассажиров авиакомпания. Она базируется в Домодедово и специализируется на регулярных и чартерных рейсах из Москвы и региональных центров, например Магадана и Благовещенска. Основные зарубежные направления — Турция, Греция и Китай.

В 2017 году компания уже допускала массовый сбой в расписании. Так, в мае в «ВИМ-Авиа» произошли задержки рейсов, связанные, по словам ее представителей, с неожиданно выявленными «скрытыми дефектами» самолетов. В результате авиакомпания отменила все чартерные рейсы на две недели в июне — 220 тысяч пассажиров по местам назначения доставляли другие авиаперевозчики.

Нынешние задержки рейсов связаны с задолженностью по оплате топлива, говорят в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации). 24 сентября «Ведомости» сообщили, что Домодедово отказалось обслуживать «ВИМ-Авиа» в долг. По данным издания, сейчас перевозчик должен аэропорту полмиллиарда рублей — и еще столько же, по данным издания The Bell, другим аэропортам и поставщикам топлива.

На своем сайте «ВИМ-Авиа» 23 сентября сообщила: «Временные трудности с расписанием авиакомпании вызваны традиционным сезонным спадом, что привело к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов». Пресс-служба «ВИМ-Авиа» была недоступна для комментариев.

У компании нет денег для оплаты долгов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника. 21 августа «ВИМ-Авиа» обратилась в правительство с просьбой предоставить помощь — государственные гарантии по кредитам; вице-премьер Аркадий Дворкович переадресовал запрос в министерство транспорта России с пометкой «проработать». 23 сентября в Ассоциации туроператоров России заявили, что «ВИМ-Авиа» частично оплатила долг перед Домодедово, но 24 сентября The Bell сообщило, что кредиторы оплатили работу «ВИМ-Авиа» только до полудня 25 сентября. По сведениям издания, финансирование поступило от правительства Татарстана (там зарегистрирована авиакомпания), близкого к нему банка «Зенит» и компании «Татнефть». 25 сентября в правительстве республики заявили, что ни они, ни «Татнефть» «не имеют отношения к обязательствам „ВИМ-Авиа“».

«Коммерсант» сообщает, что у компании имеется кредиторская задолженность в размере 3,4 миллиарда рублей. Life со ссылкой на бухгалтерскую отчетность компании пишет о долге в 10,2 миллиарда.

Финансовые проблемы «ВИМ-Авиа» связаны с неудачным летним сезоном и расширением компании, считают эксперты. В разговоре с «Медузой» глава аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев назвал ситуацию с «ВИМ-Авиа» типичной: «К концу высокого сезона у перевозчиков остаются большие обязательства по доставке пассажиров из мест отдыха, а на направления в сторону курорта загрузка минимальная — и продажи на международные направления низкие из-за сезонного спада. В это время компании должны финансироваться либо из сделанных за лето накоплений, либо привлекать заемные средства. Если это не удается, возникает кассовый разрыв. По такому сценарию ушли с рынка едва ли не большинство авиакомпаний, самый свежий пример — „Трансаэро“. Одним из негативных факторов является то, что „ВИМ-Авиа“ агрессивно наращивала [свое присутствие]. За минувший год она ввела в эксплуатацию несколько широкофюзеляжных самолетов на дальние дистанции, при этом на российском рынке конкуренция на туристических направлениях усилилась, другие компании тоже увеличивали [количество перевозок на тех же направлениях], но большие компании находятся в защищенной ситуации».

Собеседники The Bell и «Коммерсанта» в числе причин проблемного положения «ВИМ-Авиа» также называли ее стратегию и неудачный летний период — компания собиралась расшириться за счет турпотока из Китая в Россию, но не справилась и даже была вынуждена отменить часть чартеров.

Росавиация, Генпрокуратура и Следственный комитет взяли на контроль ситуацию с «ВИМ-Авиа». Так, 25 сентября Росавиация начала внеплановую проверку авиакомпании, подробности которой в ведомстве не раскрывают. Генпрокуратура заявила, что в 2017 году 12% рейсов компании вылетели с задержкой, пятая часть из них — с задержкой более шести часов. Также, по данным ведомства, в «ВИМ-Авиа» регулярно задерживают зарплату (летом 2016 года возникла задолженность в 140 миллионов рублей, в марте 2017-го — в 30 миллионов) и «нарушают режим труда и отдыха членов экипажей воздушных судов». СК начал доследственную проверку из-за задержек вылетов рейсов.

«ВИМ-Авиа» может остановить деятельность уже в конце сентября 2017 года, пишет The Bell со ссылкой на источники, знакомые с позицией регуляторов. «При оптимистичном сценарии авиакомпания может прожить максимум до середины октября», — пишет издание. «Все будет зависеть от того, предоставит ли правительство госгарантии, — считает Пантелеев. — С авиакомпаниями были разные прецеденты. „Трансаэро“ под их кредит во Внешторгбанке предоставили гарантии, но от остановки бизнеса это не спасло. При этом, например, UTair получила поддержку со стороны правительств ряда регионов и сумела реструктурировать свою задолженность».

По словам Пантелеева, если «ВИМ-Авиа» прекратит работу, часть пассажиров перевезут другие авиакомпании, а клиенты, купившие билеты на несколько недель вперед, вероятно, получат свои средства обратно. Самолеты «ВИМ-Авиа» при этом перейдут обратно в пользование лизингодателям.