Авиакомпания «ВИМ-Авиа» отменила все чартерные рейсы до середины июня

Интерфакс
07:24, 2 июня 2017
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«ВИМ-Авиа» отменила все чартерные рейсы до 15 июня из-за сбоев в расписании, сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Решение связано с необходимостью минимизировать веерные задержки рейсов, возникшие на фоне позднего прибытия трех воздушных судов с планового обслуживания» — говорится в сообщении.

Все обязательства перед пассажирами чартерных рейсов, которые уже были перевезены на российские и зарубежные курорты, будут выполнены, подчеркнули в авиакомпании.

Представитель авиакомпании пояснил «Интефаксу», что все пассажиры, которые в данный момент уже находятся на курортах, будут вывезены. «Относительно новых чартерных рейсов — вопрос будет решаться с каждым заказчиком рейса индивидуально», — сказал он.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили РИА Новости, что туристические компании ищут самолеты на замену рейсов «ВИМ-Авиа».

В конце мая в расписании полетов «ВИМ-Авиа» произошел сбой. Многие рейсы этой авиакомпании задерживались на несколько часов или отменялись. Из-за задержек и отмены рейсов транспортные прокуратуры в двух регионах РФ начали проверку авиакомпании.
2 июня, по данным РИА Новости, руководство авиакомпании вызвали в Росавиацию из-за сбоя расписания полетов.
В авиакомпании объяснили «веерные сбои» в расписании тем, что при проведении техобслуживания самолетов были выявлены скрытые дефекты, устранение которых повлияло на их возвращение в эксплуатацию.
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» за январь—апрель 2017 года перевезла 466,4 тысячи человек, заняв десятое место в статистике Росавиации, писал «Коммерсант». Компания, базирующаяся в аэропорту Домодедово, выполняет как чартерные, так и регулярные рейсы по России и за рубеж.
На сайте «ВИМ-Авиа» сообщается, что в 2015 году на долю регулярных рейсов приходилось более 90 процентов всех выполненных полетов. Более поздние данные на сайте отсутствуют.
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