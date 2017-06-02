Авиакомпания «ВИМ-Авиа» отменила все чартерные рейсы до середины июня

«ВИМ-Авиа» отменила все чартерные рейсы до 15 июня из-за сбоев в расписании, сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Решение связано с необходимостью минимизировать веерные задержки рейсов, возникшие на фоне позднего прибытия трех воздушных судов с планового обслуживания» — говорится в сообщении.

Все обязательства перед пассажирами чартерных рейсов, которые уже были перевезены на российские и зарубежные курорты, будут выполнены, подчеркнули в авиакомпании.

Представитель авиакомпании пояснил «Интефаксу», что все пассажиры, которые в данный момент уже находятся на курортах, будут вывезены. «Относительно новых чартерных рейсов — вопрос будет решаться с каждым заказчиком рейса индивидуально», — сказал он.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили РИА Новости, что туристические компании ищут самолеты на замену рейсов «ВИМ-Авиа».