«ВИМ-Авиа» задержала 19 рейсов из Домодедово из-за долгов за топливо

В московском аэропорту с вечера пятницы задержаны 19 рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» как внутренние, так и международные, сообщает «Интерфакс».

В Росавиации заявили, что задержка рейсов связана с «неурегулированной задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями».

Представитель «ВИМ-Авиа» Елена Панарина, в свою очередь, сообщила «Интерфаксу», что «временные трудности с расписанием авиакомпании вызваны традиционным сезонным спадом, что привело к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов».

Панарина пообещала, что в ближайшее время ситуация с задержкой рейсов будет исправлена. Поддержать авиакомпанию, по ее словам, согласились ряд финансовых организаций.

Глава Минтранса Максим Соколов, сообщает РИА Новости, в связи с задержками рейсов «ВИМ-Авиа» из Домодедова распорядился возобновить работу антикризисного штаба, созданного во время предыдущего сбоя в работе этой авиакомпании.

Также глава Минтранса поручил Росавиации определить авиакомпании, ответственные за перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа» в случае приостановки ее деятельности. При этом в Минтрансе заверили, что «работа авиакомпании „ВИМ-Авиа“ будет восстановлена в ближайшее время».