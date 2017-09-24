The Bell: долги «ВИМ-Авиа» оплатили только на два дня полетов

The Bell
14:10, 24 сентября 2017
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Кредиторы оплатили полеты «ВИМ-Авиа» только до полудня 25 сентября. Такое соглашение, по информации The Bell из неназванных источников, было достигнуто в субботу, 23 сентября.

Финансирование, по данным издания, предоставили структуры, близкие к правительству Татарстана, само правительство и близкий к нему банк «Зенит». Это связано с тем, что «ВИМ-Авиа» зарегистрирована в республике.

Помимо этого авиакомпания 21 сентября обратилась за поддержкой к вице-премьеру Аркадию Дворковичу, после чего запрос передали в Минтранс. Источники The Bell считают, что даже с поддержкой компания может при оптимистичном сценарии продолжать полеты только до октября.

По данным The Bell, на ближайшие месяцы «ВИМ-Авиа» продала 100 тысяч билетов.

23 сентября стало известно о задержке рейсов «ВИМ-Авиа» из московского аэропорта Домодедово. Это связывают с задолженностью по оплате топлива и аэропортового обслуживания.
Затем стало известно, что авиакомпания закрыла долги, а 19 задержанных рейсов должны вылететь на следующий день. Но 24 сентября рейсы «ВИМ-Авиа» снова начали задерживать.
«ВИМ-Авиа» занимает 10-е место в России по числу перевезенных пассажиров с начала 2017 года.
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