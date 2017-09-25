«ВИМ-Авиа» отменила все чартерные рейсы. Авиакомпания должна была перевезти не менее 80 тысяч пассажиров

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» отменила все чартерные рейсы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росавиацию. Как заявили в ведомстве, оно ведет переговоры с российскими авиакомпании о замене «ВИМ-Авиа» «на социально-значимых направлениях в города Дальнего Востока».

Совладелец авиакомпании Рашид Мурсекаев заявил, что у компании нет денег, чтобы работать дальше. «Оборотные средства закончились, финансирование приостановлено. В аэропортах обслуживание приостановлено. Поскольку авиакомпания не может осуществлять полеты, изучаем возможность введения внешнего антикризисного управления», — сказал он в эфире «России 24».

У всех рейсов «ВИМ-Авиа» сейчас в статусе указано «задержан». Пассажиры рейса в Анталью отказывают покидать Домодедово, сообщает «Интерфакс».

По данным ассоциации туроператоров России, «ВИМ-Авиа» до середины октября должна была перевезти не менее 80 тысяч пассажиров.