«ВИМ-Авиа» отменила все чартерные рейсы. Авиакомпания должна была перевезти не менее 80 тысяч пассажиров

Интерфакс
19:44, 25 сентября 2017
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Авиакомпания «ВИМ-Авиа» отменила все чартерные рейсы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росавиацию. Как заявили в ведомстве, оно ведет переговоры с российскими авиакомпании о замене «ВИМ-Авиа» «на социально-значимых направлениях в города Дальнего Востока».

Совладелец авиакомпании Рашид Мурсекаев заявил, что у компании нет денег, чтобы работать дальше. «Оборотные средства закончились, финансирование приостановлено. В аэропортах обслуживание приостановлено. Поскольку авиакомпания не может осуществлять полеты, изучаем возможность введения внешнего антикризисного управления», — сказал он в эфире «России 24».

У всех рейсов «ВИМ-Авиа» сейчас в статусе указано «задержан». Пассажиры рейса в Анталью отказывают покидать Домодедово, сообщает «Интерфакс».

По данным ассоциации туроператоров России, «ВИМ-Авиа» до середины октября должна была перевезти не менее 80 тысяч пассажиров.

Росавиация отмечает, что при проведении мониторинга финансово-экономического состояния «ВИМ-Авиа» в Федеральное агентство воздушного транспорта предоставлялась бухгалтерская отчетность, которая свидетельствовала о благополучном состоянии авиакомпании.

Интерфакс
За последние дни авиакомпания отменила несколько десятков рейсов.
Следственный комитет ранее 25 сентября объявил, что завел уголовное дело против руководства «ВИМ-Авиа». Руководство компании продавало билеты, хотя знало, что не может перевозить пассажиров.
У авиакомпании «ВИМ-Авиа» во флоте 23 самолета.
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